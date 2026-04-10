Babyplanung: Chika Ojiudo-Ambrose gibt ehrliches Update

Chika Ojiudo-Ambrose spricht offen über ihre Familienpläne: Die Reality-TV-Bekanntheit verrät, dass sie und ihre Frau Carina Nagel ihren gemeinsamen Kinderwunsch weiterverfolgen, sich mit dem Start aber noch etwas Zeit lassen wollen. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Chika, dass neue Projekte und finanzielle Stabilität aktuell Vorrang haben. Das Paar hatte nach seinem Exit bei #CoupleChallenge 30.000 Euro mitgenommen und angekündigt, das Preisgeld in die Babyplanung zu stecken. Wann genau es losgehen soll, lassen die beiden noch offen. Klar ist aber: Die gemeinsame Zukunft mit Kind bleibt das große Ziel der Eheleute.

Die Nachwuchspläne sind zwar nicht vom Tisch, trotzdem treten die beiden beim Thema Familiengründung erst einmal auf die Bremse. "Also die Babyplanung ist immer noch da, aber man muss schon schauen, dass man genug hat, um ein Baby in die Welt zu setzen", betont Chika im Gespräch. Die ehemalige "#CoupleChallenge"-Kandidatin stellt klar, dass für sie finanzielle Sicherheit an erster Stelle steht. Es seien noch weitere Projekte geplant, durch die das Paar seine Zukunft absichern wolle – erst dann solle die intensive Familienplanung beginnen. "Man kann nie genug vorsorgen, wenn man ein Kind in die Welt setzt. Ich will das alles gut planen, richtig schön im Leben stehen", erklärt sie weiter und lässt erkennen, wie wichtig ihr ein stabiles Fundament ist.

Emotional scheint Chika dagegen längst bereit für den nächsten Lebensabschnitt zu sein. Die TV-Bekanntheit macht deutlich, dass sie persönlich am liebsten sofort loslegen würde. Was die Zahl der Kinder angeht, möchte Chika sich nicht festlegen."Meine Frau ist diejenige, die das austragen wird, also muss ich sie fragen, wie viele sie haben möchte und sie sagt drei", erklärt sie, fügt dann aber augenzwinkernd hinzu: "Für mich wäre sechs optimal." Es sei ein persönlicher Wunsch der beiden, zumindest das erste Kind selbst auszutragen. Doch für die Zukunft könne sich das Paar auch eine Adoption gut vorstellen. "Man schließt gar nichts aus. Ich würde genauso gut Kinder adoptieren", sagt Chika im Interview.

Dass die Eheleute große Entscheidungen eng abgestimmt treffen, hatten Chika und Carina zuletzt bei "#CoupleChallenge" bewiesen. Nachdem die RTLZWEI-Produktion den verbliebenen Paaren anbot, sich heimlich am Jackpot zu bedienen, griffen die beiden beherzt zu und setzten mit 30.000 Euro den Maximalbetrag. Für das Paar war die Summe nicht nur ein Gewinn im Wettbewerb, sondern auch ein Baustein für die gemeinsame Zukunft als Familie. Beide behalten ihren Herzenswunsch weiterhin im Blick, wagen den Schritt zur Elternschaft aber erst dann, wenn der Zeitpunkt für sie passt.

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln

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RTLZWEI Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei "#CoupleChallenge"

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RTL ZWEI Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel bei "#CoupleChallenge", Staffel 3

Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026