"#CoupleChallenge"-Chika bringt ihren eigenen Song raus

Chika Ojiudo-Ambrose, bekannt aus "#CoupleChallenge", wagt sich auf musikalisches Terrain. Die Realitydarstellerin verkündete jetzt auf Instagram, dass sie am 20. März ihren ersten eigenen Song mit dem Titel "Bad Gyal Energy" veröffentlichen wird. In einem Video, das sie auf der Plattform teilte, steht sie mit einem breiten Grinsen in einem Garten und präsentiert stolz ihre kommende Single. Neben ihr steht ihre Partnerin Carina Nagel, die sich sichtlich über das neue Projekt freut. "Am 20.03. kommt mein erster eigener Song 'Bad Gyal Energy' raus, ich will eure Popos am 20. tanzen sehen", schrieb Chika zu dem Clip.

In dem Video gibt es bereits eine kleine Hörprobe des Songs, und die lässt aufhorchen: Party-Beats mit exotischem Flair, die perfekt für den Sommer, den Strand und heiße Urlaubstage geeignet scheinen. Gemeinsam tanzen Chika und Carina ausgelassen zu der Musik, jubeln und zelebrieren den nahenden Release. Die Vorfreude der beiden ist förmlich spürbar, und auch die Community lässt nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren unter dem Post häufen sich Glückwünsche und begeisterte Reaktionen von Freunden und Fans des Paares.

Unter den Gratulanten befinden sich einige prominente Namen aus der deutschen TV-Landschaft. Ariel (22), Alessia Herren (24) und Jenny Elvers (53) zeigten sich begeistert von Chikas musikalischem Vorhaben und sendeten ihre Unterstützung. Die Realitydarstellerin scheint mit diesem Schritt in die Musikbranche auf viel Zuspruch zu stoßen. Ob "Bad Gyal Energy" der Startschuss für eine längere musikalische Karriere sein wird, bleibt abzuwarten – die Resonanz auf die Ankündigung lässt aber vermuten, dass Chika zumindest schon mal die richtige Energie mitbringt.

Instagram / chikaojio Chika Ojiudo-Ambrose, August 2025

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika im August 2025

Instagram / carina.nl Chika und Carina Ojiudo-Ambrose im März 2025

