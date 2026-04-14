Nach Rassismusvorwurf: Chika zeigt Aleks die kalte Schulter

Eisige Stimmung bei der Premiere von Kampf der Realitystars: Reality-TV-Bekanntheit Chika Ojiudo-Ambrose traf während der großen Auftaktveranstaltung zur neuen Staffel auf Aleksandar Petrovic (35), mit dem sie zuvor heftig aneinandergeraten ist. Nachdem sie Aleks im Anschluss an #CoupleChallenge rassistische Äußerungen vorgeworfen hatte, blieb Chika während der Premiere auf Abstand. Gegenüber Promiflash machte sie unmissverständlich klar, dass sie nicht vorhat, sich mit ihrem TV-Kollegen auszusprechen.

Im Interview führt Chika aus, wie konsequent sie ihren Umgang mit Aleks inzwischen handhabt. "Ignoranz ist die größte Strafe. Und für mich existiert dieser Mensch nicht mehr, nach dem, was er sich geleistet hat", betont sie gegenüber Promiflash und macht deutlich, dass es für sie kein klärendes Gespräch vor oder hinter den Kameras geben wird. Doch wenn es nach Chikas Frau Carina geht, könnte durchaus ein Wortwechsel stattfinden. "Meine Frau würde, glaube ich, die eine oder andere Sache ansprechen", erzählt die Reality-Teilnehmerin über ihre Partnerin, die in solchen Situationen offenbar eher auf Konfrontation aus ist.

Chika hatte schon nach den gemeinsamen Dreharbeiten für "#CoupleChallenge" öffentlich gemacht, dass es aus ihrer Sicht mehrere Situationen gegeben habe, in denen sie sich von rassistischen Bemerkungen verletzt fühlte und damit eine heftige Diskussion in ihrer Community ausgelöst. Damals stellte sie klar, dass sich ihre Kritik auf bestimmte Mitspieler richtete und ergänzte, andere Realitystars hätten ihre Wahrnehmung bestätigen können. Aleks hat sich ebenfalls auf Instagram dazu geäußert und streitet die Vorwürfe ab.

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Collage: Instagram / chikaojio, Imago Collage: Chika Ojiudo-Ambrose und Aleksandar Petrovic

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026

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RTLZWEI Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei "#CoupleChallenge"

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