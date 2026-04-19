Western-Teaser wirbelt auf: Val Kilmer (†65) digital erweckt

Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Regisseur Coerte Voorhees den ersten Teaser-Trailer zu seinem Western "As Deep As The Grave" vorgestellt – und der sorgt für Aufsehen. Der Grund: Darin ist der im April 2025 verstorbene Schauspieler Val Kilmer (†65) zu sehen, digital per künstlicher Intelligenz zum Leben erweckt. In mehreren Szenen spielt Val den Priester Fintan und taucht damit erstmals nach seinem Tod wieder auf der Leinwand auf. Neben ihm sind in dem Abenteuerfilm auch Abigail Breslin (30), Tom Felton (38), Finn Jones (38), Wes Studi und weitere bekannte Gesichter zu sehen.

Der Trailer zeigt die Archäologen Ann Axtell Morris und Earl Halstead Morris, gespielt von Abigail Breslin und Tom Felton, auf einem gefährlichen Abenteuer, das sie tief in die Geschichte der Navajos führt. Im Netz sind die Reaktionen auf den Teaser gespalten. Auf YouTube kommentierte ein Nutzer schlicht: "Der gesamte Trailer wirkt wie KI." Andere begrüßen die Technologie enthusiastisch oder scherzen: "Vielleicht erhält auch Elvis hier einen Auftritt?" Ein weiterer Kommentar fiel noch drastischer aus: "Geradezu dämonisch." Einen Verleih und damit einen konkreten Kinostart hat "As Deep As The Grave" bislang noch nicht.

Bereits bekannt war, dass Val ursprünglich selbst in dem Film hätte auftreten sollen. Er konnte die Dreharbeiten im Jahr 2020 jedoch wegen gesundheitlicher Probleme nicht wahrnehmen. Regisseur Voorhees griff daraufhin auf vorhandenes Foto-, Video- und Audiomaterial zurück, um den Schauspieler digital nachzubilden. Auf der Filmdatenbank IMDb wird Vals Rolle dabei unter dem Eintrag "Digital Performer (Various)" geführt – in seiner offiziellen Filmografie taucht der Film hingegen nicht auf. Die Familie und der Nachlass des Schauspielers stimmten dem ungewöhnlichen Vorgehen zu.

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Getty Images Val Kilmer bei einem Event in Santa Monica, September 2013

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Getty Images Tom Felton auf dem Empire State Building

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Instagram / mercedeskilmer Val Kilmer, verstorbener Schauspieler