Schon fast ein Jahr: Andy Cohen bestätigt neue Beziehung

Andy Cohen (58) ist offiziell vergeben! Der Moderator hat jetzt in seiner SiriusXM-Radiosendung "Andy Cohen Live" erstmals offen über seine Beziehung zu Kevin Sobieski gesprochen – und dabei verraten, dass die beiden bereits seit fast einem Jahr zusammen sind. Kennengelernt haben sie sich auf einer Party anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstags im vergangenen Juli in den Hamptons. Andy hätte die Feier dabei beinahe verpasst. "Ich bin fast nicht hingegangen. Ich habe mich wirklich dazu überwunden", erzählt er im Radio. Doch er ging hin – und sah Kevin von der anderen Seite der Party aus.

Der 58-Jährige schilderte, wie er Kevin direkt ansprach und die beiden die ganze Nacht miteinander redeten. Besonders viel Sorgfalt ließ er beim Austausch der Telefonnummern walten: "Er sagte: 'Ich wusste, dass du es ernst meinst, weil du wirklich so ernst wegen der Nummer warst.'" Andy schwärmt in höchsten Tönen von seinem Freund: "Dieser Mann ist freundlich und stark und klug und er ist ein Erwachsener. Er liebt meine Kinder und sie lieben ihn und ich liebe ihn." Er betont außerdem, dass die beiden die vergangenen elf Monate ohne einen einzigen Streit verbracht hätten und die Beziehung ganz bewusst und langsam aufgebaut hätten – besonders was die Einbeziehung seiner Kinder angeht.

Dass da etwas zwischen Andy und Kevin läuft, war bereits vor seiner offiziellen Bestätigung zu erahnen. Zu Andys Geburtstag Anfang Juni wurden die beiden Hand in Hand bei einem Spaziergang in New York City fotografiert, kurz darauf tauchten weitere Bilder auf, die sie gemeinsam und bestens gelaunt bei einem Ausflug in Miami zeigen. Andy selbst hat bisher keine feste Beziehung öffentlich gemacht. Im Radio erklärt er nun, warum er so lange gewartet hatte, bevor er über Kevin spricht: "Ich wollte einfach klug und bedächtig sein, bevor ich irgendetwas sage."

Anzeige Anzeige

Imago Andy Cohen, 26. September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Cohen beim SiriusXM Radio Andy Annual Holiday Hangout in New York City, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images TV-Show-Host Andy Cohen