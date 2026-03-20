Val Kilmer (†) kehrt dank KI auf die Leinwand zurück

Val Kilmer (†65) wird fast ein Jahr nach seinem Tod im April 2025 dank künstlicher Intelligenz auf der Leinwand zu sehen sein. Für den Film "As Deep as the Grave" wurde der verstorbene Schauspieler digital nachgebildet, um seine Rolle als Father Fintan zu vollenden. Regisseur Coerte Voorhees nutzte dafür vorhandene Fotos, Videomaterial und Audioaufnahmen des Stars. Val hatte ursprünglich in dem Film mitspielen sollen, konnte die Dreharbeiten im Jahr 2020 jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht wahrnehmen. Die Familie und der Nachlass des Schauspielers gaben ihre Zustimmung für die ungewöhnliche Vorgehensweise, die der Regisseur laut dem Portal Bang Premier selbst als "kontrovers" bezeichnete.

Coerte erklärte gegenüber dem Portal Page Six, dass Val genau der richtige Darsteller für diese Rolle gewesen sei. "Es war sehr auf ihn zugeschnitten", sagte der Regisseur. Die Familie habe betont, wie wichtig sie den Film finde und dass Val unbedingt Teil davon habe sein wollen. "Er dachte wirklich, dass dies eine wichtige Geschichte ist, mit der er seinen Namen verbinden wollte", so Coerte weiter. Normalerweise würde man einen Schauspieler einfach neu besetzen, aber als Independent-Produktion ohne großes Studiobudget habe man nicht noch einmal drehen können und deshalb auf innovative Technologie zurückgegriffen. Der Film, in dem auch Abigail Lawrie und Tom Felton (38) mitspielen, basiert auf einer wahren Geschichte über die Archäologen Ann und Earl Morris und ihre Arbeit zur Geschichte der Navajo.

Vals Tochter Mercedes Kilmer äußerte sich ebenfalls zu dem Projekt und erklärte, ihr Vater habe neue Technologien stets mit Optimismus betrachtet. "Er sah sie als Werkzeug, um die Möglichkeiten des Geschichtenerzählens zu erweitern", so die 34-Jährige. Dieser Geist werde in diesem speziellen Film gewürdigt, von dem Val ein wesentlicher Bestandteil gewesen sei. Es ist nicht das erste Mal, dass Technologie dem Schauspieler half, trotz gesundheitlicher Einschränkungen weiterzuarbeiten. Bereits 2021 hatte Val mit der Firma Sonantic zusammengearbeitet, um eine synthetische Stimme zu entwickeln, nachdem er durch eine Kehlkopfkrebserkrankung und die anschließende Behandlung seine natürliche Sprechstimme verloren hatte. Diese Technologie kam auch in "Top Gun: Maverick" zum Einsatz, wo er an der Seite von Tom Cruise (63) seine Rolle als Tom "Iceman" Kazansky wieder aufnahm.

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Getty Images Val Kilmer, Februar 2004

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Getty Images Val Kilmer, September 2011

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Getty Images Val Kilmer bei einem Event in Santa Monica, September 2013