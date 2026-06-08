Nach seinem Tod eskaliert der Streit um Val Kilmer (†65)

Nach dem Tod von Val Kilmer (†65) hat ein Regisseur, mit dem der Schauspieler zusammengearbeitet hatte, heftige Kritik an ihm geübt. Adam Marcus, der 2008 bei dem Actionthriller "Conspiracy" Regie führte, bezeichnete den Verstorbenen in mehreren Social-Media-Beiträgen als "den schlimmsten Menschen", den er je kennengelernt habe. Laut Entertainment Weekly fand Adam dabei deutliche Worte. In seinen inzwischen gelöschten Social-Media-Posts bezeichnete er den Schauspieler unter anderem als "Trottel" und machte seinem Ärger Luft. Zwar entfernte er die Beiträge später wieder, von seiner kritischen Meinung rückte er jedoch nicht ab.

Doch damit nicht genug: Adam Marcus hatte auch eine klare Botschaft für alle, die seine Aussagen kritisierten. In einem Social-Media-Post machte er deutlich, dass er wenig von der Haltung hält, über Verstorbene grundsätzlich nur positiv zu sprechen. Zudem behauptete der Regisseur, ein Verhalten wie das, das er Val vorwerfe, würde heute an einem Filmset wohl nicht mehr akzeptiert werden. Mit seiner Meinung steht Adam offenbar nicht allein da. Auch Regisseur Joel Schumacher, der 1995 mit Val für "Batman Forever" zusammenarbeitete, fand in der Vergangenheit wenig schmeichelhafte Worte für den Hollywoodstar. Er bezeichnete ihn unter anderem als "kindisch" und "unmöglich".

Val selbst war dem Thema gegenüber nie vollständig ausgewichen. Im Jahr 2003 räumte er gegenüber dem Rolling Stone ein, er sei "leichtfertig damit umgegangen, wie ich mein Geschäft betrachtete". Zugleich verteidigte er sich jedoch: "Aber ich vertraue darauf, dass die Wahrheit die Wahrheit ist und eine Lüge eine Lüge." In einem Dokumentarfilm über sein Leben aus dem Jahr 2021 gab er zu, sich "schlecht verhalten" zu haben und für manche sogar "bizarr" gewesen zu sein – ohne aber Reue zu zeigen. Der Schauspieler, der zwei Kinder hinterließ, starb am 1. April 2025 im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung.

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Getty Images Val Kilmer, September 2011

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Imago Val Kilmer bei den Grammy Awards 2012 in Los Angeles

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Instagram / mercedeskilmer Val Kilmer, verstorbener Schauspieler