Charlize Therons Ex-Partner Alex ist wieder frisch verliebt

Charlize Theron (50) und ihr Ex-Partner Alex Dimitrijevic gehen längst getrennte Wege – und bei ihm scheint jetzt ein neues Kapitel zu beginnen. Drei Jahre nach den verliebten Aufnahmen mit der Schauspielerin wurde Alex nun in Los Angeles mit einer unbekannten Brünetten gesichtet. Schnappschüsse, die Bunte vorliegen, zeigen die beiden am vergangenen Dienstag in der Schlange vor einem Restaurant, dicht aneinandergeschmiegt. Alex legt die Arme um ihre Schultern, sie blicken sich intensiv in die Augen – ein Anblick, der vermuten lässt, dass zwischen dem Model und seiner Begleitung mehr als nur Freundschaft steckt.

Auf den Bildern wirkt der Vater einer Tochter ganz entspannt. In weißem T-Shirt, Jeans und Sneakern setzt Alex auf einen lässigen Alltagslook, ergänzt durch eine Cap. Seine neue Begleiterin hat sich für ein ähnlich sportliches Outfit entschieden: Sie trägt einen braunen Adidas-Trainingsanzug, dazu Sneaker und ebenfalls eine Kappe. Besonders auffällig sind die zärtlichen Gesten, die der Ex von Charlize seiner neuen Partnerin schenkt: Er streichelt ihr sanft den Nacken und fährt mit den Fingern durch ihre langen Haare. Es ist das erste Mal seit den Turtelbildern mit der Oscarpreisträgerin im Mai 2023, dass er so vertraut mit einer anderen Frau abgelichtet wird. Wie die Brünette heißt und seit wann sich die beiden daten, ist bislang nicht bekannt.

Charlize selbst machte in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich, dass sie ihr Leben als Single-Mama von zwei Kindern sehr zu schätzen weiß. In dem Podcast "Call Her Daddy" erklärte die Schauspielerin 2025, wie sehr sie es genießt, die Erziehung von Jackson und August alleine zu gestalten und keine Absprachen mit einem Partner treffen zu müssen. "Ich liebe es, dass ich niemanden um Erlaubnis fragen muss und dass ich die Mutterschaft genau so erleben kann, wie ich es wollte", schwärmte sie.

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Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

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Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "The Old Guard 2" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles

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Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre beiden Töchter

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