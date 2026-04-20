Traumurlaub in Gefahr: Leyla Heiter wurde von Affen gebissen

Traumstrände, Palmen und Familienzeit – doch für Reality-TV-Star Leyla Heiter (29) endet der Urlaub auf Sansibar plötzlich im Krankenhaus. Während eines Strandaufenthalts wird die Influencerin von einem Tier angefallen, wie sie auf Instagram schildert: "Ich wurde gerade einfach von einem Affen am Strand gebissen. Der ist hier rumgelaufen und hat mir einfach in den Finger gebissen." Die Insel vor der Küste Tansanias gilt als Gebiet mit mittlerem bis hohem Tollwut-Risiko, weshalb für Leyla sofort klar ist: Statt Relaxen im Paradies geht es schnurstracks zum Arzt. Sie wird erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus weitergeschickt, dort untersuchen Ärzte die Verletzung und planen ihre weitere Behandlung.

Auf Social Media beschreibt Leyla die Situation als extrem belastend: Sie berichtet, wie schnell sich nach dem Biss Panik breitmacht, weil unklar ist, ob der Affe mit Tollwut infiziert sein könnte. Die frühere Let's Dance-Teilnehmerin erklärt: "Da Tollwut tödlich ist und mich ein wildes Tier gebissen hat, musste ich die Impfung jetzt machen. Diese muss nun alle paar Tage aufgefrischt werden." Aufgrund Leylas medizinischer Vorgeschichte steckt jedoch mehr dahinter als eine Routinebehandlung: Sie hat eine chronische Schilddrüsenerkrankung und wurde in den vergangenen Monaten an Arm und Kopf operiert.

Für die Ostafrika-Reisegruppe um Leyla samt Ehemann Mike Heiter (33) und Mama Nani bedeutet das: Der sorglos geplante Familienurlaub steht plötzlich auf der Kippe. Die Reality-TV-Bekanntheit befürchtet Nebenwirkungen der Impfung wie Erbrechen oder hohes Fieber. Gegenüber dem Blatt macht sie ihre Ängste deutlich. "Der Urlaub könnte wahrscheinlich gelaufen sein, weil ich jetzt krank werden kann", vermutet Leyla und bringt ihre aktuelle Gefühlslage auf den Punkt: "Das ist gerade einfach richtig heftig und scheiße."

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter wurde von Affen gebissen, April 2026

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter beim Impfen, April 2026

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Instagram / mikeheiter Leyla Heiter und Mike Heiter 2025