So bleibt Charlize Theron mit 50 unglaublich fit und gesund

Charlize Theron (50) sorgt aktuell für Aufsehen: Die Schauspielerin wurde am Strand von Hawaii in einem gelben Bikini gesichtet und überraschte die Fans mit ihrer beneidenswerten Figur. Mit 50 Jahren präsentiert sich die Blondine in beeindruckender Form. Doch viele Menschen rätseln, wie sie es schafft, trotz ihrer erfolgreichen Karriere als Schauspielerin, Produzentin und Leiterin ihrer Wohltätigkeitsstiftung CTAOP so fit und gesund auszusehen. Das Geheimnis hinter ihrer Traumfigur liegt in einem ausgeklügelten Mix aus Ernährung und Sport. Beim Essen setzt die Schauspielerin vor allem auf pflanzliche Rohkost, wobei sie sich gelegentlich auch ein Stück Fleisch gönnt. "Ich ernähre mich jeden Tag von Säften, Grünkohl und grünen Salaten", verriet sie dem Magazin Red.

Über den Tag verteilt nimmt sie sechs kleine Mahlzeiten zu sich, die reich an proteinhaltigem Gemüse, dunklem Blattgemüse und Obst sind. Auf Alkohol verzichtet Charlize weitgehend und achtet auf Portionskontrolle – wenn sie sich mal etwas gönnt, isst sie etwa ein Viertel eines Burgers. Beim Sport schwört die Blondine auf eine disziplinierte Routine aus Pilates, Power Yoga und Spinning. "Pilates hat meinen Körper komplett verändert", erzählte sie Harper's Bazaar. Drei- bis viermal pro Woche trainiert Charlize, absolviert zwei 90-minütige Yoga-Sessions wöchentlich und besucht bis zu viermal die Woche Spinning-Kurse. Auch Tennis steht für eine Extraportion Cardio auf dem Programm.

Bei der Hautpflege setzt Charlize auf konsequenten Sonnenschutz und eine abendliche Pflegeroutine. Jeden Tag trägt sie Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 auf, egal bei welchem Wetter. Abends greift die Schauspielerin zu Serum, Augencreme und einer guten Feuchtigkeitscreme. Alle drei Wochen gönnt sie sich zudem eine professionelle Gesichtsbehandlung bei Mila Moursi in Los Angeles. Mit dem Älterwerden hat Charlize keine Probleme. "Mein Gesicht verändert sich und ich liebe es, dass mein Gesicht sich verändert und altert", behauptete sie gegenüber dem Magazin Allure. Sie betonte, dass viele Menschen denken, sie habe sich einem Facelift unterzogen – tatsächlich sei es aber einfach nur der natürliche Alterungsprozess.

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Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

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Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

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Getty Images Charlize Theron, Juli 2024