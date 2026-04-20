"Longlegs"-Killer: Nicolas Cages Mutter inspirierte ihn

Nicolas Cage (62) schlüpfte in dem Horrorfilm "Longlegs" in die Rolle eines wahnsinnigen Serienmörders – und für seinen verstörenden Auftritt schöpfte er aus einer sehr persönlichen Quelle. Gegenüber dem Magazin Extra verriet der Schauspieler auf dem roten Teppich der Filmpremiere, dass ihn bei seiner Darstellung niemand Geringeres als seine eigene Mutter Joy Vogelsang inspiriert hat. Die Inspiration kam ihm beim Lesen des Drehbuchs: Er hörte in Gedanken ihre Stimme und entschied, diese in die Figur einfließen zu lassen.

"Als ich diese Figur las, ging es um meine Mutter. Ich hörte ihre Stimme – sie war nicht satanisch – aber sie hat viel durchgemacht. Ich hörte ihre Stimme und die Art, wie sie sich bewegte, und plötzlich dachte ich: 'Weißt du, das könnte ich in diese Figur hineinlegen.' Das war eine Inspiration, die ich [ihr] zu verdanken habe. Wenn ich in dem Film gut bin, verdanke ich das meiner Mutter", erklärte Nicolas gegenüber Extra.

Doch nicht nur Joy war für ihn eine Inspirationsquelle. Auch der italienische Filmklassiker "Julia und die Geister" von Regisseur Federico Fellini beeinflusste seinen Charakter maßgeblich. Nicolas beschrieb seine Figur als androgyn und fast prophetisch: "Es war mir wichtig, diesen sehr androgynen Er-Sie-Look, diesen Glam-Rock-Look für die Figur zu finden, sodass er überhaupt nicht wie ich aussah, und ich fand es befreiend, dass ich auf diese Weise sprechen und mich auf diese Weise bewegen und über diese sehr dunklen Dinge sprechen konnte."

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Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von Neons "Longlegs" im Egyptian Theatre Hollywood, Los Angeles, 8. Juli 2024

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Imago Nicolas Cage in "Longlegs", 2024

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Getty Images Nicolas Cage bei den 52. Saturn Awards im Hilton Universal City Hotel in Kalifornien