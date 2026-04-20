Kein Treffen: Irwin-Familie meidet Meghan und Prinz Harry

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) befinden sich derzeit auf Australienreise – doch nicht alles läuft nach Plan. Laut dem australischen Magazin New Idea hatte Meghan gehofft, Tierexperte Robert Irwin (22) und seine Familie im Australia Zoo in Queensland zu treffen. Der Wunsch soll sich allerdings nicht erfüllt haben: Die Irwins lehnten die Einladung demnach höflich ab. "Es war einfach nicht möglich", zitiert das Magazin eine Quelle.

Als Grund für die Absage soll die tiefe Verbundenheit der Familie mit der britischen Monarchie ausschlaggebend gewesen sein. "Sie hegten keinen bösen Willen gegenüber den Sussexes, aber sie sind letztendlich alle überzeugte Monarchisten und der Königsfamilie gegenüber unerschütterlich loyal", erklärte ein Insider gegenüber New Idea. Hinzu komme, dass Robert eine enge Beziehung zu Prinz William (43) pflegt und als Botschafter für dessen Earthshot Prize fungiert. Ein Treffen mit Meghan und Harry hätte demnach so wirken können, als würde er Partei für die Sussexes ergreifen – was er offenbar vermeiden wollte.

Robert ist der Sohn des 2006 verstorbenen "Crocodile Hunter" Steve Irwin (†44), der mit seiner naturverbundenen Art weltberühmt wurde. Diese Leidenschaft für den Naturschutz teilt Robert mit seinem Vater und hat ihn auch zu einem Mitstreiter von Prinz William gemacht. Der Earthshot Prize ist eine von William ins Leben gerufene Initiative, die jedes Jahr Personen und Projekte auszeichnet, die sich besonders für den Schutz der Erde einsetzen. Auch Meghan und Harry engagieren sich im Bereich Umweltschutz – ein Insider hatte gegenüber New Idea erklärt, dass "die gemeinsamen Werte" eigentlich eine gute Grundlage für ein Treffen gewesen wären: "Mit den guten Zwecken der Irwins könnten Meghan und Harry sich eigentlich gut identifizieren."

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Imago Prinz Harry und Meghan verlassen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne, 2026

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Getty Images Robert Irwin bei der Premiere von "Nuremberg" beim AFI Fest 2025 im TCL Chinese Theatre, präsentiert von Fiji Water

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Instagram / terriirwincrikey Steve Irwin, Naturschützer