"Mr. und Mrs. Schwanz": Nico Schwanz & Dodi haben geheiratet

Nico Schwanz (48) und seine Dodi, mit bürgerlichem Namen Viktoria Schuler, haben geheiratet! Der Realitystar und seine Partnerin haben sich das Jawort gegeben. Auf Instagram machte Nico die freudige Neuigkeit öffentlich und teilte gleich zwei Bilder des frisch vermählten Paares. "Sie hat den Sack zugemacht", schrieb er dazu und stellte seine Frau stolz als "Mr. & Mrs. Schwanz" vor. Die Fotos sorgten in den sozialen Netzwerken prompt für eine Welle der Glückwünsche.

Besonders ins Auge sticht dabei, womit die beiden ihre Liebe besiegelt haben: Statt klassischer Eheringe haben sich Nico und Dodi Tattoo-Ringe stechen lassen. Auf einem der Bilder ist zu sehen, dass Dodi den Anfangsbuchstaben "N" auf dem Finger trägt, während Nico mit einem "V" für seine Frau Viktoria an den Bund der Ehe erinnert. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die beiden gut gelaunt und herumalbernd vor einer großen Tür. In den Kommentaren ließen viele Fans und Bekannte ihre Glückwünsche da. Diana Herold (52) schrieb: "Wow, was für schöne News! Herzlichen Glückwunsch euch beiden Süßen." Weitere Fans feierten das Paar als "Power-Couple" und wünschten ihnen alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft.

Vor rund zehn Monaten hatte Nico seiner Dodi die Frage aller Fragen gestellt. In Travemünde führte er sie mit verbundenen Augen durch die Innenstadt und überraschte sie dann in einer liebevoll dekorierten Location mit dem Antrag. Auf Instagram zeigte er damals ein Foto, auf dem die beiden sich verliebt anstrahlen und der Ring an Dodis Finger gut zu sehen ist. Dazu schrieb Nico schlicht: "Sie hat Ja gesagt."



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Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodi, April 2026

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Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodis Hände, April 2026

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Natalia van der Smissen Nico Schwanz, Dodi und ihr Hund, Juli 2025