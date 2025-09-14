Schlüssel steckte: Charlize Therons Wagen wurde gestohlen

Charlize Theron (50) wurde jetzt Opfer der anhaltenden Kriminalitätswelle in Los Angeles. Am vergangenen Donnerstag gelangte ein Dieb durch ein offenes Tor auf das Grundstück der Oscar-Preisträgerin, wie Quellen aus dem LAPD laut NBC4 Investigates mitteilten. Dort entwendete der Täter einen BMW, in dem sich leider noch der Schlüssel befand. Glücklicherweise konnte das gestohlene Fahrzeug später von der Polizei aufgespürt werden.

Der dreiste Diebstahl reiht sich in eine Serie von Vorfällen ein, bei denen prominente Persönlichkeiten ins Visier von Kriminellen geraten sind. Auch Stars wie Tracee Ellis Ross (52) und Brad Pitt (61) waren zuletzt betroffen. Nur wenige Tage vor dem Vorfall auf Charlizes Anwesen schien für sie jedoch noch alles in bester Ordnung. Gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Jackson und deren Freunden genoss die Schauspielerin eine Auszeit im Vergnügungspark, wo sie beim Naschen und Fahren verschiedener Attraktionen gesichtet wurde.

Charlize, bekannt für ihre Rollen in Filmen wie "Monster" und "Atomic Blonde", sprach kürzlich im Podcast "Call Her Daddy" offen über ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Die Entscheidung, ihre Töchter Jackson und August zu adoptieren, bezeichnete sie als eine der besten ihres Lebens. Sie betonte, wie sehr sie die Freiheit schätzt, ihre Familie nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, und findet darin große Erfüllung. Trotz der jüngsten unerfreulichen Ereignisse dürfte sie gerade in ihrer Familie viel Halt finden.

Getty Images Charlize Theron, Juli 2024

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron im März 2024

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre beiden Töchter