Madonnas Manager bestätigt: Sie geht wieder auf Tour

Beim diesjährigen Coachella-Festival sorgte Madonna (67) für einen der überraschendsten Momente des Wochenendes: Die Sängerin tauchte plötzlich als Gastauftritt beim Headliner-Konzert von Sabrina Carpenter (26) auf. Die unerwartete Bühnenrückkehr entfachte sofort Spekulationen über weitere Auftritte und eine mögliche Tour – zumal die Popikone mit ihrem neuen Album "Confessions II" offenbar ein großes Comeback plant. Wenig später wurden diese Gerüchte durch ein Variety-Interview mit ihrem Manager noch weiter angeheizt.

Guy Oseary wurde am Rande der Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica gefragt, ob eine Tour geplant sei. "Noch nicht sicher", antwortete er auf die direkte Frage. Das Magazin titelte daraufhin, der Manager sei sich nicht sicher, ob sie überhaupt wieder touren werde. Doch das wies Guy umgehend via Instagram zurück. "Nicht wahr. Ich wurde gefragt, ob wir sie auf Tour sehen werden... Ich sagte 'noch nicht sicher'... Ich habe nie gesagt 'nicht sicher, ob sie nochmal tourt' – das ist lächerlich. Natürlich wird sie wieder touren. Sie möchte ihre Musik mit ihren Fans teilen. Die Pläne stehen noch nicht fest. Bleibt dran!", schrieb er in seiner Story.

Während die Tourpläne also noch offen sind, hat Madonna bereits einen ersten Vorgeschmack aus "Confessions II" geliefert: Der Intro-Track "I Feel So Free" ist seit Kurzem veröffentlicht. Das Album knüpft dem Titel nach an ihr 2005 erschienenes Erfolgsprojekt "Confessions on a Dance Floor" an, das damals weltweit die Charts stürmte. Madonnas Karriere umspannt mittlerweile mehr als vier Jahrzehnte – die Sängerin gilt als eine der erfolgreichsten Livekünstlerinnen aller Zeiten und füllt regelmäßig die größten Arenen der Welt.

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Getty Images Madonna, Mai 2025

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den Brit Awards 2025 in London

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Instagram / madonna Madonna und Akeem Morris