Nach 20 Jahren: Madonna feiert ihr großes Schauspielcomeback

Madonna (67) kehrt nach über zwei Jahrzehnten auf die Leinwand zurück. Die Sängerin wurde kürzlich am Set der zweiten Staffel von "The Studio" in Venedig gesichtet, wie Entertainment Weekly bestätigte. Zuvor hatte die 67-Jährige ihren Fans bereits einen Hinweis auf ihr Comeback gegeben: Auf ihrer Instagram-Story postete sie vor Kurzem ein Foto, das sie mit einem Drehbuch in einer Gondel zeigt. Dazu schrieb sie die Worte "The Italian Job". Während die genaue Rolle der Musikerin in der Apple-TV-Serie noch nicht bekannt ist, markiert dieser Auftritt ihre Rückkehr zu Live-Action-Projekten nach mehr als 20 Jahren Pause.

Madonnas letztes Engagement vor der Kamera liegt tatsächlich lange zurück. Zuletzt war sie 2003 in einem Gastauftritt bei der Serie "Will & Grace" zu sehen, zudem wirkte sie 2002 in den Filmen "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag" und "Swept Away" mit. Im Jahr 2006 lieh sie noch einem animierten Charakter in "Arthur und die Minimoys" ihre Stimme. Besonders bekannt ist die Künstlerin für ihre Auftritte in Filmen wie "Evita" aus dem Jahr 1996, "Desperately Seeking Susan" von 1985, "Dick Tracy" aus dem Jahr 1990 und "Eine Klasse für sich" von 1992.

"The Studio" ist eine Erfolgsserie, die im März 2025 ihre Premiere feierte und bei den Primetime Emmy Awards im vergangenen September rekordverdächtige 13 Auszeichnungen gewann, darunter die für die beste Comedy-Serie. Seth Rogen (43), der die Serie mitschuf, mitschrieb und in der Hauptrolle zu sehen ist, zeigte sich bei der Preisverleihung überwältigt. "Ich bin wirklich beschämt darüber, wie glücklich mich das macht", scherzte der 43-Jährige bei der Entgegennahme der Trophäe. In der Serie spielt Seth einen fiktiven Studiochef in Hollywood, der unter Druck steht. Die erste Staffel wartete bereits mit prominenten Gastauftritten von Stars wie Martin Scorsese (83), Ice Cube (56) und Zoe Kravitz (37) auf, die alle in speziell für sie geschriebenen Rollen zu sehen waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler