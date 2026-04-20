Jürgen Klinsmanns Sohn verletzt sich bei Fußballspiel schwer

Jonathan Klinsmann, Sohn von Fußballlegende Jürgen Klinsmann (61), hat sich bei einem Ligaspiel in Italien eine schwere Verletzung zugezogen. Der 29-jährige Torhüter des Zweitligisten Cesena FC erlitt kurz vor dem Abpfiff der Partie gegen US Palermo am 18. April einen Wirbelbruch, nachdem er mit einem Gegenspieler zusammengeprallt war. Die Verletzung bedeutet für ihn das vorzeitige Saisonende. Jonathan meldete sich kurz darauf auf seinem Instagram-Profil zu Wort und reagierte dort auf die zahlreichen Genesungswünsche, die ihn erreicht hatten.

Zu mehreren Fotos, die ihn vor und nach dem folgenschweren Zusammenprall zeigen, schrieb er auf Social Media: "Leider endete meine Saison am Samstag. Während des Spiels erlitt ich einen Wirbelbruch, der mich für einige Zeit außer Gefecht setzen wird." Sein Dank gelte dabei nicht nur den Personen vor Ort und im Krankenhaus in Palermo, sondern auch, so Jonathan weiter, "den Fans von Cesena FC und US Palermo für die herzlichen Wünsche und natürlich meinen Freunden und meiner Familie, die mich in den letzten Tagen unterstützt haben." Die Verletzung trifft ihn in einer sportlich starken Phase: In der laufenden Saison hatte er sich erstmals als Stammtorwart bei Cesena durchgesetzt, nachdem er mit dem Verein bereits im Vorjahr den Aufstieg in die Serie B gefeiert hatte.

Jonathan wurde in München geboren, wuchs aber größtenteils in den USA auf – dem Heimatland seiner Mutter, des früheren US-Models Debbie Chin. Durch sie besitzt er die amerikanische Staatsbürgerschaft, für die er auch sportlich aufläuft. Vor rund sieben Monaten wurde der Torwart erstmals in die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft berufen. Sein Vater Jürgen ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs: Der Weltmeister von 1990 war unter anderem Trainer der deutschen Nationalmannschaft sowie des US-amerikanischen Teams. Jonathans jüngere Schwester Laila Klinsmann ist ebenfalls sportlich aktiv.

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Imago Jonathan Klinsmann im Spiel Palermo FC gegen Cesena FC, April 2026

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Imago Jonathan Klinsmann im Serie-B-Spiel Palermo–Cesena am Stadio Renzo Barbera, April 2026

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Getty Images Jürgen Klinsmann, Fußballstar