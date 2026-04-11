Madonna plant Song mit Britney Spears auf Comeback-Album

Madonna (67) möchte offenbar ein musikalisches Comeback von Britney Spears (44) ermöglichen und hat die Pop-Kollegin für eine Zusammenarbeit an ihrem neuen Album angefragt. Die Queen of Pop soll sich laut der britischen Zeitung The Sun im Dezember und Januar mehrfach bei Britney gemeldet haben, um gemeinsam Songs zu schreiben und eine Studiosession zu organisieren. Eine erneute Kollaboration der beiden Musikerinnen wäre ein großes Ereignis für die Popwelt – mehr als zwei Jahrzehnte, nachdem sie mit ihrem gemeinsamen Song "Me Against The Music" die Charts eroberten und bei den MTV Video Music Awards 2003 mit ihrem legendären Kuss für Schlagzeilen sorgten. Madonna arbeitet derzeit an ihrem neuen Album, dem Nachfolger ihres 2019 erschienenen Werks "Madame X", das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Wie eine Quelle gegenüber der Zeitung berichtete, ist Madonna überzeugt, dass Britney nicht nur eine brillante Künstlerin, sondern auch ein wundervoller Mensch sei. Die beiden hätten in der Vergangenheit großartig zusammengearbeitet und bereits darüber gesprochen, erneut gemeinsam Musik zu machen. Madonna fühle eine Verbindung zu Britney und sei eine der wenigen Menschen auf der Welt, die den Stress und die Schwierigkeiten verstehe, zu den berühmtesten Personen der Welt zu gehören. Trotz Madonnas Bemühungen habe sich Britney bisher allerdings noch nicht auf die Anfrage eingelassen. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die Sängerin unsicher, ob sie zur Musik zurückkehren möchte, wobei sie 2022 mit Elton John (79) an dem erfolgreichen Song "Hold Me Closer" mitwirkte.

Parallel zu ihren musikalischen Projekten ist Madonna auch schauspielerisch aktiv. Die Sängerin wurde im vergangenen Monat in Venedig gesichtet, wo sie für die Apple-Serie "The Studio" drehte. Dabei arbeitete sie mit "Ozark"-Star Julia Garner (32) zusammen und spielte sich selbst in einer Storyline, die von der Produktion ihrer nie realisierten Biografie inspiriert ist. Das Comeback vor der Kamera markiert Madonnas Rückkehr zur Schauspielerei nach zwei Jahrzehnten. Zuletzt war sie 2006 mit einer Sprechrolle in dem Animationsfilm "Arthur und die Minimoys" zu hören gewesen. In diesem Jahr sorgte Madonna bereits für Aufsehen mit einem spektakulären Musikvideo, für das sie Stars wie Kate Moss (52), Benedict Cumberbatch (49) und Gwendoline Christie (47) vor die Kamera holte.

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Getty Images Britney Spears und Madonna im November 2008

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Getty Images Britney Spears, Madonna und Christina Aguilera im Jahr 2003

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Getty Images Britney Spears und Madonna im August 2003