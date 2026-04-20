Vanessa Schmitt deutet Grund für die Trennung von Raúl an

Vanessa Schmitt spricht offen über das Liebes-Aus mit Raúl Richter (39). Anfang Januar hatten das Model und der Schauspieler gemeinsam bestätigt, dass ihre Beziehung vorbei ist. Jetzt legt Vanessa im Gespräch mit Promiflash nach und erzählt, dass die Trennung von Raúl ausging. Sie beschreibt, wie er sich offenbar innerlich immer weiter entfernte und schließlich den Schlussstrich zog. Dabei deutet sie an, welche Gründe aus ihrer Sicht hinter seinem überraschenden Schritt stecken.

"Ich glaube ganz ehrlich, dass er gerade aktuell unzufrieden ist mit seinem Leben. Vielleicht ist da auch die eine oder andere Midlife-Crisis im Spiel, was ja auch schon häufig vermutet wird", erklärt sie. Vanessa glaubt, dass bei dem 39-Jährigen vieles auf einmal zusammenkam. Und auch die Realityshow Are You The One – Reality Stars in Love spiele dabei eine Rolle: "Ich glaube, dass da vielleicht alles gerade zusammenkam und dass er dann den sicheren Hafen verlassen hat, weil er jetzt gemerkt hat, es wartet ja noch AYTO."

Vor zwei Wochen hatte Vanessa in einer Fragerunde auf Instagram noch deutlich Abstand gehalten, als es um Raúls Teilnahme bei AYTO-VIP ging. Auf die Frage "Was sagst du dazu, dass Raúl bei AYTO ist?" antwortete sie knapp: "Auch hierzu habe ich viele Fragen bekommen. Ich werde mich dazu aber nicht äußern. Ich denke mir einfach meinen eigenen Teil." Sie betonte, besonders viele Nachrichten dazu erhalten zu haben, ließ aber offen, ob sie vorab von dem TV-Abenteuer wusste.

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AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

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Imago Vanessa Schmitt bei Reality Awards 2026

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RTL / Katya Bulgakova Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat