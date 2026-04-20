Christian Wolf verrät: So lernten er und Romina sich kennen

Christian Wolf (30) und seine Verlobte Romina Palm (26) kennen sich schon deutlich länger, als viele ihrer Fans wohl vermuten. Der Unternehmer plaudert jetzt auf TikTok darüber, wie die Liebesgeschichte der beiden tatsächlich begann – und enthüllt dabei, dass sie sich bereits seit sieben bis acht Jahren kennen. Damals war Christian an der Gründung der Sportbekleidungsmarke OACE beteiligt und arbeitete in diesem Zusammenhang mit Romina zusammen. Eine Romanze war das jedoch zunächst nicht.

Erst einige Jahre später, als beide ihre damaligen Beziehungen beendet hatten, trafen sie sich erneut – und es funkte sofort. Doch nicht nur die körperliche Anziehung brachte die beiden einander näher. Auf einem gemeinsamen Spaziergang kamen sie ins Gespräch über ihre persönlichen Kämpfe mit dem Essen. "Ich hatte ja jahrelang Fressattacken und sie war damals noch in ihren Binge-Eating-Attacken drin. [...] Wir haben da viel drüber geredet", erinnert sich Christian. In dieser Offenheit fanden die beiden einen gemeinsamen Halt und eine tiefe Verbindung.

Romina war vor ihrer Beziehung zu Christian mit Stefano Zarrella (35) liiert. Trotz Verlobung war im Frühjahr 2023 dann alles aus. Im Nachhinein verriet Romina, dass das Essverhalten des Foodbloggers für sie ein Trigger war. Christian war mit der Fitnessinfluencerin Antonia Elena zusammen. Im Sommer 2023 verkündeten sie schließlich ihr Liebes-Aus – obwohl Antonia zu diesem Zeitpunkt mit dem ersten Nachwuchs schwanger war. Im darauffolgenden Herbst kam Christians neue Beziehung mit Romina ans Licht.

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025