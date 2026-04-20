Shitstorm: Antonia Elena stellt sich gegen Ex Christian Wolf

Antonia Elena hat sich jetzt öffentlich gegen ihren Ex Christian Wolf (30) positioniert. In einem Instagram-Video wendet sich die Influencerin klar gegen einen Kommentar, den der Unternehmer über die Influencerin Sophie Imhof geschrieben hatte – nachdem diese ihn öffentlich kritisiert hatte. Christian schrieb darin, dass man Sophie "gerne ins Gesicht treten würde". Diese Aussage löste einen breiten Shitstorm aus, und nun meldet sich auch Antonia, mit der Christian den gemeinsamen Sohn Noah hat, öffentlich zu Wort. In ihrem Video spricht sie von Doppelmoral und zeigt sich fassungslos über den Kommentar ihres Ex. "Christian Wolf, der eine sehr große Reichweite hat, schreibt über eine Frau, die Kritik geäußert hat, dass man ihr gerne ins Gesicht treten würde", erklärt sie.

Was sie besonders beschäftige, sei nicht nur die Aggressivität dahinter, sondern die Diskrepanz zu seinem öffentlichen Auftreten: "Er positioniert sich regelmäßig als Feminist und auch Beschützer. Aber sobald eine Frau eine andere Meinung hat oder ihn kritisiert, dann fällt diese Maske." Zwar habe Christian sich anschließend in einem Video entschuldigt – seine Begründung, nämlich Stress und Schlafmangel, lässt Antonia jedoch nicht gelten. Sie betont, lange überlegt zu haben, ob sie sich äußern solle, habe sich dann aber zu Wort gemeldet: "Wer schweigt, stimmt zu. Und ich stimme dem nicht zu." Auch das Partnerunternehmen More Nutrition, für das Antonia selbst tätig ist, distanzierte sich bereits von Christians Aussage. Laut einem offiziellen Statement stünden die über 1.000 Mitarbeitenden "keinesfalls hinter seiner Aussage".

Hintergrund des Streits ist ein Video, in dem Christian gezeigt hatte, wie er seiner Verlobten Romina Palm (26) ein Medikament verabreicht, das er als hilfreich für Menschen mit erhöhtem Schlaganfallrisiko bezeichnete. Sophie hatte diese Darstellung auf Social Media öffentlich kritisiert – woraufhin Christian den Kommentar schrieb, der nun für so viel Empörung sorgt. Antonia ruft in ihrem Video dazu auf, Gewaltfantasien im Netz nicht zu normalisieren: "Wenn wir wirklich wollen, dass das Internet ein sicherer Ort ist, müssen wir aufhören, so ein Verhalten zu liken, zu tolerieren und vor allem auch abzuschwächen."

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025