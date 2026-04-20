Vanessa Schmitt stichelt gegen Ex Raúls AYTO-VIP-Teilnahme

Klare Worte von Vanessa Schmitt: Das Model teilt gegen ihren Ex-Verlobten Raúl Richter (39) aus – und zwar wegen seiner Teilnahme an der diesjährigen Staffel der Dating-Show Are You The One – Reality Stars in Love. Im Gespräch mit Promiflash macht Vanessa deutlich, was sie von Raúls TV-Comeback hält. "Sagen wir es mal so, mit 39 Jahren noch zu 'Are You The One – Reality Stars in Love' zu gehen, hat ein Geschmäckle", sagt sie. Vanessa sieht Raúls Teilnahme demnach kritisch – und macht keinen Hehl daraus.

Im Interview erklärt Vanessa, dass Raúls Schritt in die Kuppelshow für sie vor allem eines signalisiert: einen letzten großen Versuch, noch einmal alles mitzunehmen, was im Reality-TV möglich ist. Aus ihrer Sicht spiegelt der TV-Move seine derzeitige Lebenslage wider. "Ich finde, das beschreibt irgendwie gerade auch seine aktuelle Situation. Das war irgendwie noch mal so alles versuchen, was geht", fasst sie ihre Sicht auf die Dinge zusammen. Ihr Fazit fällt deutlich aus: "Also, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen peinlich". Auch Fans zeigten sich irritiert von Raúls Teilnahme.

Für Raúl ist es nicht der erste Ausflug ins Reality-TV. Der ehemalige GZSZ-Darsteller stand bereits in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars vor der Kamera – damals noch gemeinsam mit Vanessa. In der aktuellen Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" zählt er zu den erfahreneren Kandidaten und trifft in der Villa auf jüngere Realitystars, die ihn bereits aus früheren Shows kennen. Vanessa selbst hat sich nach der Trennung von dem Schauspieler weitgehend aus TV-Projekten herausgehalten und konzentriert sich auf ihre Karriere als Model. Über ihr früheres Liebesleben mit Raúl spricht sie nur selten öffentlich – umso deutlicher fallen nun ihre Worte zu seinem neuen Flirt-Abenteuer aus.

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AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

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RTL / Katya Bulgakova Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

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Imago Vanessa Schmitt bei Reality Awards 2026