Coachella 2026: Sabrina Carpenter holt Madonna auf die Bühne

Was für ein Abend: Sabrina Carpenter (26) hat beim zweiten Wochenende des Coachella-Festivals 2026 für einen unvergesslichen Auftritt gesorgt – und dabei niemand Geringeren als Madonna (67) auf die Bühne geholt. Am Freitagabend überraschte die Sängerin das Publikum gegen Ende ihrer Headliner-Show mit dem Superstar-Cameo, wie unter anderem ein Video von TMZ zeigt. Gemeinsam performten die beiden "Vogue" und "Like a Prayer" – und setzten damit einen der spektakulärsten Momente des diesjährigen Festivals. Als Sahnehäubchen spielten Sabrina und Madonna außerdem den bisher unveröffentlichten Song "Bring Your Love", der auf Madonnas kommendem Album "Confessions On A Dance Floor: Part II" erscheinen soll, das im Juli herauskommt.

Der magische Moment begann während Sabrinas Performance ihres Songs "Juno": Als die 26-Jährige die Textzeile "Have you ever tried this one?" sang, verwandelte sich das Set nahtlos in "Vogue" – und Madonna betrat die Bühne. Doch das war nicht die einzige Überraschung des Abends. Statt Susan Sarandon (79) übernahm diesmal Geena Davis (70) den kultigen Monolog – eine Anspielung auf den Film "Thelma & Louise", in dem beide Schauspielerinnen die Hauptrollen spielten. Und auch Terry Crews (57) sorgte für einen Lacher, als er zum Bühnenretter mutierte, der den "Strom reparierte" – und dabei gleich noch "A Thousand Miles" von Vanessa Carlton (45) zum Besten gab.

Das Gerücht um Madonnas möglichen Gastauftritt hatte im Vorfeld des zweiten Festivalwochenendes das Netz in Aufruhr versetzt. Befeuert wurde die Spekulation auch dadurch, dass die Queen of Pop kurz vor ihrem Coachella-Auftritt ihren kompletten Instagram-Account leerte und gleichzeitig einen rätselhaften Teaser zu ihrem neuen Album veröffentlichte. Ein offizielles Statement hatte es damals weder von Madonna noch von Sabrina gegeben – der Auftritt selbst sprach dann aber für sich.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sabrina Carpenter und Madonna

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den Brit Awards 2025 in London

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Instagram / madonna Madonna in Marokko, Dezember 2025