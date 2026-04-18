Coachella-Sensation: Kommt Madonna als Überraschungsgast?

Das Netz brodelt vor Aufregung: Könnte Madonna (67) schon bald als Überraschungsgast beim diesjährigen Coachella-Festival auftreten? Gerüchten zufolge soll die Popsängerin beim Headliner-Set von Sabrina Carpenter (26) am zweiten Festivalwochenende in Kalifornien auf der Bühne erscheinen. Wie das Magazin Mirror berichtet, wurden die Spekulationen dadurch angeheizt, dass Madonna angeblich in Los Angeles gesichtet wurde – nur einen Katzensprung vom Festivalgelände entfernt. Ein offizielles Statement gibt es bisher weder von Madonna selbst noch von Sabrina.

Auf Reddit treiben Fans die Spekulationen auf die Spitze: "Das Gerücht besagt, dass sie Sabrinas Special Guest ist. Sabrina hat dieses Wochenende zehn Extraminuten", schrieb ein Nutzer. Ein anderer zog einen historischen Vergleich: "Wahrscheinlich eine Aktion für ihr neues Album 'Confessions on a Dance Floor II'. Als sie 2006 bei Coachella überraschend auftauchte, war das auch für ihr Album 'Confessions I'." Für viele Fans wäre ein solcher Auftritt ein unvergesslicher Moment: "Wenn das passiert, wird das ein unglaublicher Moment in der Geschichte von Coachella sein", schwärmte ein weiterer Nutzer auf der Plattform. Hintergrund der ganzen Aufregung dürfte auch Madonnas bevorstehendes neues Album "Confessions II" sein, das am 3. Juli erscheinen soll – ihr erstes Album seit sieben Jahren. Auf Instagram teilte sie bereits einen ersten Teaser zum Eröffnungstrack "I Feel So Free".

"Confessions II" ist das 15. Studioalbum der Sängerin und eine Fortsetzung von "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005. In einem Pressestatement, das Mirror veröffentlichte, erklärte Madonna ihre Philosophie hinter dem Projekt: "Menschen denken, dass Tanzmusik oberflächlich ist, aber sie liegen falsch. Die Tanzfläche ist kein bloßer Ort – sie ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt." Weiter schrieb sie: "Raven ist eine Kunst. Es geht darum, die eigenen Grenzen auszuloten und sich mit einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu verbinden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna posiert auf der Met Gala 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Brit Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna in Marokko, Dezember 2025