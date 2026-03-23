Madonna voll in Action beim Dreh mit Julia Garner in Italien

Madonna (67) und Julia Garner (32) sind gemeinsam bei Dreharbeiten in Venedig gesichtet worden. Wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, nahmen die Sängerin und die Schauspielerin am Sonntag an einem Fotoshooting auf einer Gondel teil, die durch die malerischen Kanäle der italienischen Stadt fuhr. Wie nun bekannt wurde, drehen die beiden zusammen für die zweite Staffel der Serie "The Studio". Bereits einige Tage zuvor waren Madonna und Julia gemeinsam am Set der Comedy-Serie von Seth Rogen (43) gesehen worden, wobei die Pop-Ikone im Kostüm zu sehen war.

Die Serie "The Studio" erzählt die Geschichte eines traditionsreichen Hollywood-Filmstudios, das in einer Welt, in der es immer schwieriger wird, Kunst und Geschäft miteinander zu vereinen, ums Überleben kämpft. Die Serie hat in diesem Jahr Geschichte geschrieben, als sie den Rekord für die meisten Gewinne einer Comedy-Serie bei den Emmys in einer einzigen Staffel brach. Neben Madonna und Julia wurden auch andere bekannte Gesichter wie Bryan Cranston (70) und Ike Barinholtz bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der preisgekrönten Serie gesichtet.

Das gemeinsame Auftreten der beiden ist besonders interessant, da Julia vor Jahren für ein Biopic über Madonna besetzt wurde, an dem seit Langem gearbeitet wird. Die "Ozark"-Darstellerin sollte darin die Rolle der jungen Madonna übernehmen. Nun arbeiten die beiden erstmals tatsächlich zusammen vor der Kamera. Abseits der Schauspielerei hat Madonna ebenfalls große Pläne für dieses Jahr: Die Musikerin plant die Veröffentlichung eines neuen Albums, das ihre Fans bereits mit Spannung erwarten.

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Collage: Getty Images, IMAGO / Future Image Collage: Madonna und Julia Garner

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Instagram / madonna Madonna in Marokko, Dezember 2025

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Getty Images Julia Garner im Juli 2025 in London