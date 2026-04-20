Eindeutig: Dieser Promi muss KDRS-Allstars sofort verlassen

In der sechsten Folge von Kampf der RealityAllstars hat es Loona (51) erwischt: Die Sängerin kassierte in der Stunde der Wahrheit die meisten Coins ihrer Mitstreiter und steht damit als Rauswurf-Kandidatin fest. Auch die beiden Neuzugänge Elena Miras (33) und Schäfer Heinrich (59), die frisch in die Sala eingezogen waren, entschieden sich gegen sie – eine Rettung blieb damit aus. Loona musste die Show verlassen. Die Musikerin nahm ihr Aus mit erstaunlicher Gelassenheit. "Alles gut", kommentierte sie trocken und umarmte noch Serkan Yavuz (33) zum Abschied.

Mit einem letzten Statement an ihre Mitbewohner zog sie dann eine klare Bilanz. "Ich habe eine tolle Zeit mit euch gehabt, wirklich wahr. Ich denke, Entertainment liefere ich. In den letzten Tagen ging es ein bisschen rauf und runter. Aber um ehrlich zu sein, habe ich auch von euch kein Entertainment gesehen", sagte sie. Damit war die Folge jedoch noch nicht zu Ende: Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) verließ das Set, Pulte wurden aufgebaut und drei Geschenke sollten unter den verbliebenen Kandidaten blind verteilt werden. Was es damit auf sich hat und welche Konsequenzen die Päckchen für den weiteren Verlauf haben, erfahren die Zuschauer erst in der nächsten Folge.

Loona ist nicht die erste prominente Teilnehmerin, die "Kampf der RealityAllstars" in dieser Staffel vorzeitig verlassen musste. Bereits zuvor trat Kader Loth (53) die Heimreise an – ihr Aus kam ebenfalls überraschend, da sie nicht durch eine klassische Abstimmung aus der Show flog, sondern durch ein besonderes Spielformat. Auch die Zwillinge Yana Morderger (29) und Tayisiya Morderger (29) mussten bereits ihre Koffer packen und die Heimreise antreten.

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Loona, "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Kampf der RealityAllstars" 2026