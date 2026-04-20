Mega-Auftritt: Dieser Star stößt bei KDRS-Allstars hinzu

Bei Kampf der RealityAllstars sorgt Folge fünf für einen spektakulären Neuzugang: Elena Miras (33) zieht ins Camp ein. Ihr Einzug wurde bereits in der vorangegangenen Folge angeteasert – ein roter Teppich führte über den Strand auf das Camp zu, während eine geheimnisvolle Person von einer Armada an Regenschirmen abgeschirmt wurde. Nun ist das Geheimnis gelüftet. Wer sich hinter den Schirmen verbarg, war niemand Geringeres als Elena – ihr Auftritt sorgt für mächtig Wirbel unter den Kandidaten.

Besonders Yeliz Koc (32) und Schäfer Heinrich (59) freuen sich über die Ankunft der TV-Bekanntheit. Andere Kandidaten hingegen wittern bereits Gefahr, denn sie befürchten, dass Yeliz mit Elena eine weitere starke Verbündete an ihrer Seite bekommt. Elena selbst verliert keine Zeit und sucht direkt nach ihrem Einzug das Gespräch mit Paco Herb. Der Grund: Während Elenas Zeit bei Promi Big Brother hatte Paco im Netz öffentlich Kommentare zu ihren Szenen abgegeben – das missfällt Elena. "Ach, hey Paco, wir haben auch viel zu klären", sind ihre ersten Worte an ihn. Außerdem stellt sie für die Zukunft klar: "Wenn ihm irgendwas nicht passen sollte, soll er mir schreiben."

Doch die Wogen glätten sich schneller als erwartet. Schon nach kurzer Zeit streckt Elena Paco die Hand entgegen und erklärt: "Also komm, jetzt haben wir das geklärt." Kate Merlan (39) kommentiert das blitzschnelle Ende des Konflikts mit einem skeptischen Unterton: "Witzig, dass das schon nach einer Minute geklärt wird." Elena ist vor allem durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten bekannt und war unter anderem als Teilnehmerin bei Love Island zu sehen, wo sie 2017 gewann.

Anzeige Anzeige

RTL Promi von "Kampf der RealityAllstars"

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras und Paco Herb, "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras, "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige