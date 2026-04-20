Intime Gesten: Travis Barker zeigt Zehenliebe zu Kourtney

Zu Kourtney Kardashians (47) Geburtstag hat ihr Ehemann Travis Barker (50) auf Instagram ein ziemlich freizügiges Foto geteilt – und damit für Gesprächsstoff gesorgt. Das Bild zeigt den Blink182-Schlagzeuger im Bett mit seiner Frau, während er ihr die Zehen küsst. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Geburtstag, meine wunderschöne Frau. Ich liebe dich für immer und ewig. Danke, dass du so eine tolle Frau, eine unglaubliche Ehefrau und die beste Mutter unserer Kinder bist." Der Musikproduzent fügte hinzu: "Ich bin so dankbar, dieses Leben mit dir verbringen zu dürfen."

Neben dem provokanten Bettfoto teilte Travis auch herzige Familienmomente: Zu sehen sind Kourtney und ihr gemeinsamer Sohn Rocky beim Familienausflug – auf einer Parkbank sitzend und Hand in Hand auf dem Weg zum Auto. Auch Travis' Kinder aus seiner früheren Beziehung mit Shanna Moakler (51) gratulierten Kourtney öffentlich. Sohn Landon schrieb auf Instagram: "Happy Birthday Kourtney. Ich liebe dich sehr! Ich freue mich darauf, dich zu feiern! Du bist die Beste." Tochter Alabama erklärte, sie sei "so dankbar, dich als Mutterfigur in meinem Leben zu haben". In ihrem Posting hob sie außerdem hervor: "Du bringst so eine ruhige, starke und liebevolle Energie in mein Leben, und das bedeutet mir wirklich viel."

Das Foto mit Kourtneys Zehen überraschte zwar einige Fans – ein Nutzer kommentierte: "Das letzte Foto musste einfach dabei sein, oder?" – ist für das Paar aber keine Premiere. Bereits 2022 teilte Travis ein Bild von Kourtneys Füßen in der Badewanne und lobte ihre "Engelfüße". Kourtney selbst äußerte sich damals im Podcast "Not Skinny But Not Fat" offen dazu: "Wenn jemand meinen Füßen besondere Aufmerksamkeit schenken möchte, habe ich nichts dagegen. Mein Mann, wohlgemerkt, nicht einfach irgendwer." Sie betonte zwar, selbst keinen Fußfetisch zu haben – räumte aber ein, dass ihr Mann durchaus einen hat. Rocky ist Kourtneys viertes Kind; ihre drei älteren Kinder Mason, Penelope und Reign stammen aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (42).

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Getty Images / Neilson Barnard Travis Barker und Kourtney Kardashian

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Instagram / travisbarker Travis Barker, Blink182-Schlagzeuger

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Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022