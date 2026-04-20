Tausend-Euro-Retreat: So billig waren Meghans Goodie-Bags

Beim dreitägigen "Her Best Life Retreat" von Herzogin Meghan (44) in Sydney kamen die Teilnehmerinnen in den Genuss von Champagner, Fotoaufnahmen mit der Herzogin und einem Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel Intercontinental in Coogee. Doch am Ende des Wochenendes sorgte ausgerechnet die Goodie-Bag für Stirnrunzeln – denn die Mitbringsel standen in einem auffälligen Kontrast zum Ticketpreis von bis zu 2000 Euro. Organisiert wurde das VIP-Erlebnis von Radiomoderatorin Jackie Henderson und ihrer Partnerin Gemma O'Neill mit deren Firma Besties.

In der gebrandeten Canvas-Tasche befanden sich unter anderem eine kleine Dose von Meghans eigenem Produkt "As Ever Edible Flowers" im Wert von etwa 10 Euro, ein Tri-Peptide Lip Butter Glaze für rund 18 Dollar – erhältlich im australischen Supermarkt Coles – sowie eine Lavendelkerze der Marke Hunter für 12 Euro. Dazu gesellten sich ein Love Tea Geschenkset für 23 Euro und eine Tüte Funday-Süßigkeiten, die in den meisten Supermärkten und Drogerien für gerade einmal 2 Euro zu haben ist. Der Gesamtwert des Inhalts liegt nach Berechnungen bei knapp 120 Euro, so Daily Mail.

Am Freitagabend – dem Auftakt des Retreats – sprach Meghan beim Gala-Dinner vor den Gästen, die unter anderem Kingfish, Rinderfilet und Kokosnuss-Crumble serviert bekamen. Auf der Bühne sprach sie über ihr Leben in der Öffentlichkeit und sagte, sie sei seit ihrer Heirat mit Prinz Harry (41) "attackiert" worden. "Ich hatte erstaunliche Momente", sagte sie laut Sydney Daily Telegraph, betonte aber gleichzeitig, in den vergangenen zehn Jahren vieles "ertragen" zu haben. Ihr Mann Harry, einer der wenigen Männer im Publikum, soll ihr beim Betreten des Raumes mit Standing Ovations applaudiert haben. Dass das Retreat überhaupt in Sydney stattfand, überraschte manch einen: Vorab hatten Berichte kursiert, wonach das Interesse unter Promis und Influencern aus der Stadt überraschend gering war.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Imago Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, bei den Champions for Children der Alliance for Children’s Rights in Beverly Hills