So stehen Roaya Soraya und Dilara Kruse heute zueinander

Bei den Reality Awards spricht Roaya Soraya (35) Klartext über ihr Verhältnis zu Dilara Kruse. Die beiden Realitystars standen 2025 gemeinsam für die Show #CoupleChallenge vor der Kamera. Damals sorgte Dilaras herablassendes Verhalten gegenüber Roaya für heftige Kritik bei den Zuschauern. Rund anderthalb Jahre später kam es nun bei dem Award-Event zu einem flüchtigen Aufeinandertreffen. Im Promiflash-Interview verrät Roaya, wie sie heute über ihre frühere Teamkollegin denkt.

"Witzigerweise sind wir uns schon kurz begegnet, wir sind aneinander vorbeigelaufen", berichtet Roaya. Gleichzeitig erinnert sie daran, wie viel Zeit seit den Dreharbeiten vergangen ist: Die gemeinsame Teilnahme bei "#CoupleChallenge" liege inzwischen etwa anderthalb Jahre zurück. Für Roaya ist damit auch der Punkt erreicht, an dem sie die Vergangenheit ruhen lassen will: "Ich denke, irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen. Irgendwann ist doch gut." Sie betont, dass von ihrer Seite aus "kein böses Blut" mehr im Spiel sei und dass sie die Sache für sich innerlich abgehakt habe. "Das Ding ist für mich geritzt, wir kommen nicht auf einen Nenner. Und dann, finde ich, sollte man auch seinen Frieden damit schließen. Und ich habe definitiv meinen Frieden. Ich wünsche ihr ganz viel Spaß bei diesem Event, ich werde auch meinen Spaß haben", stellt Roaya klar.

Für die Influencerin markiert diese Haltung einen deutlichen Unterschied zu der belastenden Zeit direkt nach der Show. Damals machte ihr das angespannte Miteinander mit Dilara, mit der sie bei "#CoupleChallenge" als Duo antrat, noch spürbar zu schaffen. Besonders das fehlende Gefühl von Rückhalt im eigenen Team beschäftigte sie im Nachgang immer wieder. Dieses Verhalten würde Roaya heute nicht mehr tolerieren. Inzwischen wirkt Roaya gefestigter und legt den Fokus deutlich stärker auf ihre eigene innere Ruhe und ihr persönliches Umfeld. Statt auf Konfrontation setzt die Realityteilnehmerin nun auf Distanz und gegenseitige Koexistenz bei Events – jede genießt ihren Abend auf ihre Weise, ohne dass alte Konflikte erneut hochkochen. Damit scheint das Kapitel "#CoupleChallenge" für Roaya vor allem eines geworden zu sein: ein abgeschlossenes, wenn auch prägendes Stück ihrer Reality-Vergangenheit, aus dem sie für ihr weiteres Leben Lehren gezogen hat.

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RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

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Imago Dilara Kruse, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, Mai 2024