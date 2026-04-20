Fünfter Todestag: So bewegt war Willi Herrens (†45) Leben

Heute jährt sich der Tod von Willi Herren (†45) zum fünften Mal. Der frühere Lindenstraße-Darsteller wurde am 20. April 2021 leblos in seiner Wohnung in Köln gefunden – er wurde nur 45 Jahre alt. Familie, Freunde und viele Fans erinnern sich heute an den Schauspieler, der mit seiner Präsenz im TV und auf der Bühne vielen im Gedächtnis geblieben ist. Darunter seine zwei Kinder Alessia (24) und Stefano sowie seine Ex Jasmin Herren (47), die ihm auf Social Media rührende Posts widmeten. Bekannt wurde Willi durch seine Rolle als Oliver "Olli" Klatt in der ARD-Serie, später war er in zahlreichen Realityshows, wie zum Beispiel Dschungelcamp, RTL-Promi-Boxen und Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Realityformate machten ihn jahrelang zum Dauergast im Fernsehen und prägten sein öffentliches Leben.

Sein Weg war bewegt und oft herausfordernd. Nach der Zeit in der "Lindenstraße" blieb Willi dem Fernsehen treu und entwickelte sich zum festen Gesicht in verschiedensten Formaten. Er betätigte sich außerdem als Sänger. Zugleich kämpfte er lange gegen eine Drogensucht, die sein Leben begleitete. Aufgeben war für ihn keine Option: Immer wieder stellte er sich seinen Herausforderungen neu, arbeitete an einem Neustart und suchte die Nähe zum Publikum. Für seine Familie und seine Fans machte der Entertainer weiter, auch wenn es Phasen gab, in denen der Druck groß war und er privat wie beruflich viel zu bewältigen hatte. Sein Tod beendete eine Laufbahn, die von Höhen und Tiefen, aber auch von großer Öffentlichkeit geprägt war.

Abseits der Kameras zählte für Willi vor allem das Private. Er war nicht nur liebender Vater, sondern auch eng mit seiner Heimat Köln verbunden. Die Familie spielte in seinem Leben eine große Rolle, und auch die Bindung zu seinem Publikum war ihm wichtig. Bis heute erinnern viele die prägenden TV-Momente aus dem "Dschungelcamp" oder dem Sommerhaus, aber ebenso den Menschen hinter dem Realitystar. Fünf Jahre nach seinem Tod lebt die Erinnerung an Willi in Rückblicken, alten Folgen und Erzählungen fort – als Bild eines Künstlers, der für sich, seine Familie und seine Fans kämpfte und dem Fernsehen über viele Jahre sein Gesicht gab.

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Getty Images Willi-Herren-Fans mit Abschiedsplakat

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Instagram / alessiamillane Willi Herren mit seiner Tochter Alessia Herren

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Instagram /stefano_herren Stefano Herren gedenkt seinem Vater Willi zum fünften Todestag, April 2026