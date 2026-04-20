Peter Andre plant musikalische Zusammenarbeit mit Sohn

Peter Andre (53) ist zurück! Der Sänger veröffentlicht mit "Legacy" sein zwölftes Studioalbum – und das genau 30 Jahre nach seinem Durchbruch mit "Mysterious Girl". Das Album enthält zehn seiner bekanntesten Hits in neu eingesungenen und remasterten Versionen sowie drei brandneue Songs, darunter "Rock You Right" und "All About Us 2.0". Gegenüber dem Magazin Daily Mail machte der 53-Jährige keinen Hehl daraus, dass er mit der Platte einen ganz bestimmten Meilenstein anstrebt: "Ich werde nicht aufhören, egal ob es dieses Album ist, das nächste oder das übernächste. Ich werde nicht aufhören, bis ich eine Nummer eins habe, denn das ist mein Ziel." Dabei deutete er auch eine mögliche Zusammenarbeit mit seinem Sohn Junior an.

Junior ist selbst bereits auf Erfolgskurs: 2022 landete der heute 20-Jährige mit seiner Debütsingle "Slide" auf Platz eins der britischen iTunes-Pop-Charts, ein Jahr später gelang ihm dasselbe mit dem Nachfolger "Only One". Auf die Frage, ob ein Vater-Sohn-Duett geplant sei, antwortete Peter: "Wenn er bereit ist. Er ist brillant." Musikalisch hat er seinen Sohn früh gefördert und ihm schon mit 15 Jahren geraten, das Songwriting zu erlernen: "Es ist wie das Erlernen eines Handwerks. Du kannst immer für andere schreiben, auch wenn es für dich selbst nicht klappt oder du irgendwann nicht mehr singen möchtest." Mittlerweile habe Junior über 200 Songs geschrieben.

Peter ist seit 2015 mit Emily Andre verheiratet und Vater von insgesamt fünf Kindern. Während seine älteren Kinder Junior und Tochter Princess durch seine frühere Reality-TV-Zeit mit Ex-Frau Katie Price (47) in der Öffentlichkeit bekannt wurden, hält er seine jüngeren Kinder Millie, Theo und Arabella weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Das könnte sich aber in absehbarer Zeit ändern: "In ein paar Jahren wird Millie endlich ihr Gesicht zeigen wollen", so Peter. Er und Emily hätten bereits über einen Familien-Podcast oder einen YouTube-Kanal nachgedacht – vorerst aber stehen die neue Platte und eine eigene Tournee im Mittelpunkt.

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ActionPress Junior Savva Andre und Peter Andre im Mai 2025

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Getty Images Princess Andre, Peter Andre und Junior Andre im Mai 2025

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Getty Images Peter Andre bei den Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards 2023 in London