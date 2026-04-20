Haftbefehls Frau Nina fiebert Mallorca-Auftritt entgegen

Mallorca ruft – und für Nina Anhan könnte die Vorfreude kaum größer sein! Die Influencerin begleitet ihren Mann, den Rapper Haftbefehl (40), wenn dieser vom 23. bis 26. April erstmals beim großen Saison-Opening im "Megapark" an der Playa de Palma auf der Bühne steht. Gegenüber Bild sprudelte Nina regelrecht über, als sie von der Insel erzählte: "Mallorca ist meine Insel! Ich liebe sie wirklich so sehr."

Die Mutter von zwei Kindern kennt die Insel von verschiedenen Aufenthalten. Schon im vergangenen Jahr war sie regelmäßig dort, sowohl beruflich als auch privat. Zum Feiern zieht es sie an die Playa, zum Entspannen bevorzugt sie die ruhigere Umgebung von Port d'Andratx. "Dort habe ich mein Lieblingshotel, da kann ich einfach runterkommen, bummeln und das Meer genießen", erklärte sie gegenüber Bild. Den besonderen Reiz der Insel brachte sie so auf den Punkt: "Diesen Vibe kann man nicht beschreiben, man muss ihn fühlen. Alle sind gut gelaunt und das Essen ist auch toll."

Für Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, ist der "Megapark"-Auftritt eine echte Premiere. Der Rapper zählt mit über 1,2 Millionen verkauften Tonträgern zu den bekanntesten Künstlern der deutschen Rap-Szene. Zuletzt rückte er im vergangenen Herbst durch die Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" erneut stark in den Fokus der Öffentlichkeit. Beim Opening teilt er sich die Bühne unter anderem mit Mickie Krause (55), Mia Julia (39) und Isi Glück – allesamt feste Größen im Mallorca-Kosmos.

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl) beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story" 2025

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RTL ZWEI Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

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Imago Haftbefehl im Dezember 2018