Neue "The Rookie"-Folge wurde zum "Supernatural"-Crossover

Mit diesem Crossover hat wohl wirklich niemand gerechnet: In der neuesten Folge der Krimi-Serie "The Rookie" mit "Castle"-Star Nathan Fillion (55) tauchen Jensen Ackles (48) und Jared Padalecki (43) auf – und zwar als sie selbst. Die beiden Schauspieler, die 15 Jahre lang gemeinsam in "Supernatural" die Winchester-Brüder Dean und Sam verkörperten, sind seit dem 17. April in der Mockumentary-Spezialfolge "Survive the Streets" bei WOW zu sehen. Darin ermittelt das LAPD in einem Fall, der vermeintlich auf das Konto eines Dämons namens Malaphus geht – und der die Spur direkt in die Unterhaltungsbranche führt. Weil Jensen und Jared als Ex-Darsteller von "Supernatural" auf dem Gebiet der Dämonenjagd als Experten gelten, werden sie per Zoom-Call befragt.

In dem kurzen, aber unterhaltsamen Auftritt erzählen die beiden von ihrer Begegnung mit dem verstorbenen Ex-Cop Rich Rowley auf einer Convention. Dieser sei laut ihrer Aussage regelrecht fixiert gewesen auf eine "Supernatural"-Folge, in der die beiden genau diesen Dämon Malaphus bekämpfen. Auf die Beschreibung der Interviewerin, die international beliebte Serie sei so etwas wie "KPop Demon Hunters", reagiert Jensen vehement ablehnend – woraufhin Jared ihm leicht widerspricht: "Naja, ich meine, irgendwo schon." Der Zoom-Call startet in der Episode bei Minute 27:57. Obwohl der Auftritt der beiden keine zwei Minuten dauert, gilt er laut dem Branchenmagazin Moviepilot als Highlight der vollgepackten "The Rookie"-Episode, die dafür bekannt ist, Ausflüge in andere Genres zu unternehmen.

Jensen und Jared kennen das Prinzip, sich selbst zu spielen, bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit bei "Supernatural". In der Episode "The French Mistake", einer der beliebtesten Folgen der Serie, schlüpften die beiden genau in diese Rolle und durchbrachen dabei die vierte Wand. "Supernatural" war für solche Meta-Momente bekannt und nutzte sein Horror- und Fantasy-Genre über 15 Staffeln hinweg für teils absurde kreative Experimente. Jensen und Jared standen von 2005 bis 2020 gemeinsam für die Serie vor der Kamera. Letzterer dürfte vielen als der gutherzige, aber oft eifersüchtige Dean aus Gilmore Girls bekannt sein, der an der Seite von Rory Gilmore (Alexis Bledel, 44) zu sehen war. Jared verkörperte diesen Hauptcharakter aus der beliebten Serie von 2000 bis 2005.

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Imago Nathan Fillion in einer Szene aus "The Rookie" (Staffel 1, Episode 4)

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Getty Images Jensen Ackles und Jared Padalecki, "Supernatural"-Stars

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Getty Images Alexis Bledel bei den Screen Actors Guild Awards, 2020