Alessia Herren teilt rührende Botschaft zu Papas 5. Todestag

Fünf Jahre nach dem Tod ihres Vaters Willi Herren (†45) hat seine Tochter Alessia Herren (24) heute eine emotionale Botschaft geteilt. Am 20. April 2021 war der Entertainer leblos in seiner Kölner Wohnung gefunden worden – mit nur 45 Jahren. In einem langen Instagram-Post richtet sich die TV-Bekanntheit direkt an ihren verstorbenen Vater und erinnert sich an den Moment, als die Todesnachricht sie erreichte: "Heute vor fünf Jahren am 20.04.2021 kam die Nachricht, dein Papa ist nicht mehr da. Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammengebrochen."

Der Schmerz über den Verlust ist für Alessia bis heute allgegenwärtig. In ihrem Post schildert sie ganz konkret, was ihr fehlt – Dinge, die den Alltag ausmachen: Wer löst jetzt ihre Probleme? Wer weckt sie morgens früh zum Dreh? Wer bringt ihr Hühnersuppe, wenn sie krank ist? Trotz aller Trauer erinnert sie sich auch an die Stärke ihres Vaters: "Du warst immer mein Held. Du hast mich immer wie ein Löwe vor jedem verteidigt. Wir zwei waren und sind für immer unzertrennlich gewesen." Sie verspreche, seinen Namen in Ehren und voller Stolz weiterzutragen. Neben dem Text teilte sie eine Collage aus Fotos und Videos, die Willi auf der Bühne, aber auch in privaten Momenten mit ihr zeigen. Über die genauen Umstände seines Todes ist bis heute wenig bekannt.

Willi, der vor allem durch seine Rolle in Lindenstraße bekannt wurde, hatte seinen Sohn Stefano und Alessia mit seiner langjährigen Partnerin Mirella Fazzi. Zu Alessias 19. Geburtstag, nur wenige Monate vor seinem Tod, hatte er ihr noch eine liebevolle Nachricht geschrieben und sie darin als seine "über alles geliebte Prinzessin" bezeichnet. Die 24-Jährige, die inzwischen zum zweiten Mal schwanger ist, ist wie ihr Vater im Reality-TV aktiv – unter anderem war sie 2025 Teilnehmerin bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!.

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Instagram / alessiamillane Willi Herren mit seiner Tochter Alessia Herren

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Instagram / alessiamillane Willi Herrens Grab, April 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren und Willi Herren