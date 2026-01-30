Darum würde Raúl Richter vor Dschungelcamp Ozempic nehmen

Raúl Richter (38) erinnert sich in seiner Instagram-Story an seine Zeit im Dschungelcamp im Jahr 2020 – und macht dabei ein überraschendes Geständnis. Der Schauspieler verrät, dass er damals im australischen Camp rund zehn Kilogramm verloren hat und vor allem der permanente Hunger zur Qual wurde. "Ich bin, glaube ich, mit 82 Kilo rein und mit 72 Kilo raus", erzählt Raúl über die Zeit in der Realityshow. Der ehemalige Dschungelcamper spricht offen darüber, dass ihn nicht die Prüfungen, sondern der Essensentzug am meisten belastet hat. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter: Für eine erneute Teilnahme würde er nach eigener Aussage vorher zu Ozempic greifen.

In seiner Story schildert Raúl ausführlich, wie hart ihn der Mangel an Essen im Camp getroffen hat. "Als ich damals im Dschungel war, habe ich ja auch extrem unter dem Essen gelitten", berichtet der TV-Star. Weil sein Team nur wenige Sterne holte, blieb auch der Topf mit Reis und Bohnen oft erschreckend leer. Die körperlichen Folgen spürte er deutlich: Der rapide Gewichtsverlust und der ständig nagende Hunger bestimmten seinen Alltag im Camp. Heute, einige Jahre nach dem Abenteuer, blickt er mit mehr Distanz auf die Extremsituation zurück – und erzählt, er hätte vor dem Einzug inzwischen wohl "drei Wochen vorher mit Ozempic angefangen", wenn er gewusst hätte, was ihn erwartet. Dennoch betont er: "Das ist jetzt keine medizinische Empfehlung."

Gegenüber Promiflash äußerte sich Raúl auch zu Gil Ofarim (43), der mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp für Wirbel sorgte. Der Schauspieler stellte klar, dass er das frühere Verhalten des Musikers zwar ablehne, aber die heftigen Reaktionen auf dessen Auftritt im Camp nicht verstand. "Hat nicht mal eine Ingrid van Bergen ihren Ex-Mann umgebracht? Da gab es keine Diskussion drüber. Also nein, das ist okay", erklärte Raúl auf der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) in Berlin. Die Gagen, die dem Musiker nachgesagt wurden, hielt er zudem für übertrieben: Der TV-Star glaubte nicht, dass Gil wirklich eine große Summe bekomme, denn seiner Ansicht nach werde der Sänger "nicht viel zu erzählen haben".

Imago Raul Richter, Januar 2026

Promiflash Raúl Richter, Schauspieler

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026