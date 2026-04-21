Vanessa Schmitt verrät: Raúl Richter hat nicht gekämpft

Vanessa Schmitt spricht erstmals über das Liebes-Aus mit Raúl Richter (39). Anfang Januar hatten das Model und der Schauspieler ihr Beziehungsende öffentlich gemacht, jetzt schildert Vanessa im Gespräch mit Promiflash, wie radikal der Schlussstrich für sie kam. Die Beauty erzählt, dass Raúl die Verlobung überraschend beendet habe. Dabei hatten die beiden konkrete Hochzeitspläne: "Er hat nicht gekämpft. Er hat die Beziehung einfach beendet. Wir waren verlobt. Wir wollten ja im Sommer heiraten, hatten schon den Hochzeitstag fest und alles", berichtet Vanessa. Raúls Entschluss traf sie demnach vollkommen plötzlich und unerwartet.

Vanessa betont, dass für sie inzwischen jede Chance auf eine Versöhnung vom Tisch ist. Obwohl das Liebes-Aus sie sichtlich getroffen hat, macht sie deutlich, dass es für sie kein Zurück mehr gibt: "Er braucht jetzt auch nicht mehr kämpfen. Der Zug ist abgefahren", erklärt sie. Die geplante Sommerhochzeit, auf die sich das Paar offenbar bereits intensiv vorbereitet hatte, findet damit endgültig nicht statt.

Raúl ist derzeit in anderer Hinsicht in den Schlagzeilen: Der Schauspieler nimmt an der VIP-Staffel der RTL-Kuppelshow Are You The One – Reality Stars in Love teil. Viele Fans reagierten auf seine Teilnahme überrascht und irritiert. Vanessa konzentriert sich indessen auf ihre Arbeit als Model. Nach der geplatzten Sommerhochzeit richtet sie den Blick auf ihren eigenen Weg, fernab gemeinsamer Zukunftspläne. Die klare Ansage im Interview zeigt, dass sie das Kapitel Beziehung hinter sich lassen will und sich nun auf das fokussiert, was vor ihr liegt. Sie hat für sich einen klaren Schlussstrich unter das einstige Liebesglück gezogen.

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Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt auf der Premiere von "Avatar - The Way of Water"

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Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt im Januar 2023

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RTL / Katya Bulgakova Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat