Fans sind irritiert von Raúl Richters Teilnahme bei AYTO-VIP

Schauspieler Raúl Richter (39) sorgt für Aufsehen bei den Fans der RTL-Show Are You The One – Reality Stars in Love. Nachdem der Sender heute den offiziellen Cast der neuen VIP-Staffel bekannt gegeben hat, zeigen sich viele Zuschauer überrascht von der Teilnahme des 39-Jährigen an der Kuppelshow. In der Kommentarspalte auf Instagram macht sich Verwunderung breit: Die User können sich Raúl offenbar nur schwer in dem Format vorstellen, in dem Singles nach ihrem Perfect Match suchen. "Raúl schockiert mich jetzt schon, der passt ja da so gar nicht rein", schreibt ein Fan, während ein anderer kommentiert: "Immer noch absolut irre, dass Raúl dabei ist."

Besonders das Alter des Schauspielers sorgt für Diskussionen unter den Zuschauern. "Vom Alter her passt da ja gar keine zu ihm", gibt ein User zu bedenken. Andere Fans zeigen sich sprachlos angesichts seiner Teilnahme und kommentieren kurz und knapp: "Raúl Richter – okay..." oder "Einfach Raúl – ciao...". Ein Instagram-Nutzer spekuliert sogar darüber, dass Raúl möglicherweise gar nicht als Kandidat dabei ist: "Raúl ist bestimmt der Barkeeper wie Paul Janke bei Bachelor in Paradise", lautet die Vermutung in Anspielung auf den ehemaligen Bachelor, der in einer anderen Datingshow eine besondere Rolle einnahm.

Gemeinsam mit Raúl machen sich in der sechsten Staffel der Show auch Germain Wolf, Alexandra, Julia Römmelt (32), die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten Brian und Bennett, Zoe, Marwin Klute (29), Emma Fernlund (25) und Daymian Weiß auf die Suche nach der großen Liebe. Moderiert wird das Format erneut von Sophia Thomalla (36), die die Singles nach Thailand begleitet. Dort sollen die Kandidaten durch verschiedene Aufgaben und das sogenannte Matching herausfinden, wer ihr perfektes Match ist. Ob Raúl am Ende tatsächlich seine große Liebe findet oder eine andere Rolle in der Show einnimmt, wird sich zeigen.

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RTL Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

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IMAGO / Gartner Raúl Richter, September 2025

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Getty Images Raúl Richter, Schauspieler