Vanessa Schmitt bekam AYTO-Anfrage vier Tage nach Trennung

Nur vier Tage nach dem Liebes-Aus von Vanessa Schmitt und Raúl Richter (39) Anfang Januar klingelte bei dem Model das Telefon – mit einer unerwarteten Einladung. Vanessa erhielt eine Anfrage für die Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love. Im Interview mit Promiflash erzählt Vanessa jetzt, dass sie das Angebot abgelehnt hat. Sie habe Raúl sogar direkt von der Anfrage berichtet – und gleichzeitig klargemacht, dass sie nicht teilnehmen werde. "Ich habe ihm gesagt, dass ich es absagen werde, weil es mir zu früh war", berichtet Vanessa. Während sie die AYTO-Teilnahme ablehnte, ist Ex-Freund Raúl Teil der neuen Staffel – er wurde ebenfalls angefragt und sagte zu.

Für Vanessa sei schnell klar gewesen, dass sie absagt. "Das ist für mich auch ein bisschen respektlos, wenn ich da teilnehmen würde, weil das wäre direkt der Aufschrei: Yuhu, und ab in ein Datingformat. Und dort lass ich mich am besten von 12 gleichzeitig bumsen, um das jetzt mal krass auszudrücken", begründet die Influencerin ihr Zögern. Zu Raúls Teilnahme erklärt sie: "Es überrascht mich nicht, dass er das gemacht hat. Ich hab ihn schon irgendwie so ein bisschen auch so eingeschätzt. Ich war natürlich trotzdem enttäuscht, weil es ist nicht cool." Zugleich betont sie: "Letztendlich, er ist Single. Er kann machen, was er will. Ich hab's halt abgesagt, obwohl er es nicht mal verlangt hätte." Ob sich Raúls Entscheidung für seine Karriere als klug erweist, lässt Vanessa offen: "Letztendlich muss er wissen, was er damit jetzt aufs Spiel gesetzt hat. Auch in seiner Karriere. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich ja auch benommen bei 'Are You The One?'. Vielleicht war es ja auch cool. Keine Ahnung."

Während Raúls Teilnahme an "Are You The One – Reality Stars in Love" auch unter den anderen Teilnehmern für Gesprächsstoff sorgt und er sich in der Villa auf neue Flirts einlässt, hält sich Vanessa mit Blick auf die TV-Datingwelt vorerst zurück und betont, wie wichtig ihr Respekt und Abstand nach dem Beziehungsende sind. Sie setzt auf einen ruhigeren Kurs abseits von Kameras und öffentlichem Datingrummel und macht deutlich, dass Timing und Rücksicht für sie gerade Vorrang haben.

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Imago Vanessa Schmitt bei Reality Awards 2026

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RTL / Katya Bulgakova Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

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Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt im Januar 2023