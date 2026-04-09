Rätselhafter Kontakt: Rihanna in Epstein-Anrufliste entdeckt

Rihanna (38) sorgt mit einem Aktenfund für Gesprächsstoff im Netz: In neu veröffentlichten Unterlagen rund um Jeffrey Epstein (†66) taucht ihr Name auf – konkret in einer Anrufliste mit zwei Einträgen, einem verpassten und einem ausgehenden Anruf mit der Bezeichnung "Rihanna". Die Dokumente umfassen unter anderem Tipline-Hinweise, Anrufprotokolle und E-Mails. Unklar bleibt jedoch, wer tatsächlich am Hörer war und wann die Anrufe erfolgt sein sollen. Möglich ist auch, dass eine Person aus dem Umfeld der Sängerin oder eine Namensvetterin dahintersteckt. Brisant wird die Nennung zusätzlich durch eine alte Verbindung: Zwischen 2017 und 2020 war Rihanna mit dem saudi-arabischen Unternehmer Hassan Jameel liiert, dessen Name – ebenso wie der seines Vaters – ebenfalls in den Akten auftaucht.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass in E-Mails aus dem Jahr 2013 die Kürzel "HJ" und "MJ" verwendet werden, die sich nach Lesart der Akten auf Hassan und seinen Vater beziehen sollen. Demnach stand eine Person in Kontakt mit ihnen – Details zu Inhalt, Zeitpunkt und Kontext bleiben offen. Bemerkenswert ist auch eine E-Mail vom 20. Juli 2017, in der Epstein mitgeteilt wird, dass Hassan zu diesem Zeitpunkt mit Rihanna zusammen ist: "HJ datet jetzt Rihanna", heißt es darin. Ihr Name fällt dort also vor allem im Zusammenhang mit ihrem damaligen Partner. Zu den angeblichen Telefonvermerken selbst liefern die Dokumente keinerlei Begleitinformationen: Es fehlen Datum, Ort und eine Bestätigung, ob es wirklich die Musikerin war. In sozialen Netzwerken wird zwar diskutiert, ob ein möglicher Austausch geschäftlicher Natur gewesen sein könnte – etwa im Umfeld des 2017 gestarteten Beauty-Labels Fenty Beauty. Belege dafür gibt es jedoch nicht. Ebenso existieren laut Akten keine Reiseunterlagen, keine finanziellen Verbindungen und keine bestätigten Treffen zwischen Rihanna und Jeffrey.

Privat hielt Rihanna ihre Beziehung zu Hassan weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. 2020 machten erstmals Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus zwischen Rihanna und dem Unternehmer die Runde. Damals berichtete das Magazin US Weekly mit Verweis auf eine anonyme Quelle, Rihanna und Hassan seien angeblich kein Paar mehr. Die Sängerin und der Geschäftsmann äußerten sich dazu nicht öffentlich. Wenige Monate zuvor hatte die Künstlerin noch von ihrem Glück geschwärmt. "Ich bin schon seit längerer Zeit glücklich vergeben und es läuft wirklich großartig zwischen uns. Ich bin happy", sagte Rihanna damals über ihre Beziehung. Es sollte ihr einziges offizielles Statement zu ihrer Liebe mit Hassan bleiben. Fotos gemeinsam auf dem roten Teppich oder in sozialen Medien gab es nie.

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Imago Bei den CFDA Awards 2025 in New York: Rihanna auf dem roten Teppich

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Rihanna und Hassan Jameel in Los Angeles, 2019