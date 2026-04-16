Rihanna bricht Rekorde: 200 Mio. Single-Zertifizierungen

Rihanna (38) hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Die Sängerin ist die erste Frau überhaupt, die die Marke von 200 Millionen RIAA-Single-Zertifizierungen geknackt hat. Das gab die Recording Industry Association of America am 15. April bekannt. Diese Zahl setzt sich aus Verkäufen und Streams ihrer Singles zusammen. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Musikstars aller Zeiten und liegt in der ewigen Bestenliste mit insgesamt 200,5 Millionen Einheiten auf Platz drei – und das, obwohl ihr letztes Studioalbum bereits vor zehn Jahren erschienen ist.

Ganz oben auf der Rangliste thront Drake (39) mit 277,5 Millionen Zertifizierungen, gefolgt von Morgan Wallen (32) mit 215 Millionen. Rihannas letztes Album "Anti" kam 2016 heraus. Seitdem veröffentlichte sie lediglich einzelne Songs: "Lift Me Up" für den Kinofilm Black Panther: Wakanda Forever im Jahr 2022 sowie "Friends of Mine" für den Animationsfilm "Die Schlümpfe" aus dem Jahr 2025. Auf neues Soloalbum-Material warten Fans also schon lange – doch das soll sich bald ändern.

Gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar sprach die Unternehmerin über ihr kommendes Studioalbum und erklärte, sie fühle sich "wirklich gut dabei". Sie betonte, dass die lange Pause einen guten Grund habe: "Es gab kein Genre mehr. Deshalb habe ich gewartet. Jedes Mal dachte ich mir: 'Nein, das bin nicht ich. Es ist nicht richtig. Es entspricht nicht meiner Entwicklung. Ich kann das nicht auf einer Tournee ein Jahr lang performen.'" Sie fügte hinzu, dass sie nach der langen Wartezeit "nichts Mittelmäßiges" herausbringen könnte. Zudem deutete sie an, dass das neue Werk anders klingen werde als alles, "was irgendjemand erwartet" – weder kommerziell noch radiomäßig ausgerichtet.

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Imago Bei den CFDA Awards 2025 in New York: Rihanna auf dem roten Teppich

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Imago Drake, Rapper

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Getty Images Morgan Wallen, Countrysänger