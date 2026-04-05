Nach dem Angriff: Familienzeit für Rihanna und Rocky

Rihanna (38) und A$AP Rocky (37) zeigten sich am Samstagabend erstmals wieder öffentlich, nachdem ihr Anwesen in Beverly Hills vor rund einem Monat Ziel eines bewaffneten Angriffs geworden war. Das Paar machte sich gemeinsam mit zwei ihrer Kinder, den Söhnen RZA und Riot, sowie Rihannas Mutter Monica Braithwaite auf den Weg zum Siena Restaurant in Paris. Die Sängerin präsentierte sich in bordeauxroter Hose und roter Strickweste, dazu kombinierte sie spitze Schuhe und eine knallgelbe Dior-Handtasche. A$AP Rocky zeigte sich an ihrer Seite in einem schwarzen Trenchcoat und dunkler Sonnenbrille, wie Fotos, die dem Magazin Just Jared vorliegen, beweisen. Trotz der schrecklichen Ereignisse, die sie durchlebt hatten, wirkten beide beim Betreten des eleganten italienischen Lokals entspannt und gut gelaunt, wie das Magazin Just Jared berichtet.

Anfang März hatte eine 35-jährige Frau namens Ivanna Lisette Ortiz etwa zwanzig Schüsse aus einem AR-15-Gewehr auf die Außenwand von Rihannas und Rockys Villa in Beverly Hills abgefeuert. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich neben dem Paar und zwei ihrer drei Kinder auch Rihannas Mutter und zwei Angestellte auf dem Grundstück. Niemand wurde verletzt, doch laut einem Beamten der Polizeibehörde hätten Rihanna und Rocky "leicht getroffen werden können". Die Verdächtige wurde festgenommen und unter anderem wegen versuchten Mordes, zehn Fällen von Angriff mit einer halbautomatischen Waffe und drei Fällen von Schüssen auf ein bewohntes Gebäude angeklagt. Ihr Anwalt plädierte vor Gericht auf nicht schuldig, die Kaution wurde auf 1,9 Millionen Dollar (umgerechnet 1.654.475 Euro) festgesetzt. Falls sie in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wird, droht ihr eine lebenslange Haftstrafe.

Rihanna und A$AP Rocky sind Eltern von drei Kindern: den Söhnen RZA und Riot sowie der fünf Monate alten Tochter Rocki. Das Paar hält sich derzeit in Paris auf, wo Rihanna bei hochkarätigen Modeveranstaltungen auftritt und ihre Beauty-Marke Fenty sowie Rockys Modelabel AWGE bewirbt. Nach dem gemeinsamen Abendessen mit der Familie verließen die beiden das Restaurant getrennt voneinander. Das Motiv der Verdächtigen ist bislang unklar, allerdings hatte sie zuvor Nachrichten und Beiträge veröffentlicht, in denen sie Rihanna ins Visier nahm. In bizarren Videos behauptete sie, die Sängerin wolle sie töten, obwohl keine persönliche oder berufliche Verbindung zwischen den beiden bekannt ist.

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