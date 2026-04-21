Seitenhieb an Ex Antonia? Christian Wolf schwärmt von Romina

Nach dem Insta-Schlagabtausch mit Ex Antonia Elena richtet sich Christian Wolf (30) nun mit ganz anderen Worten an seine Community: Der Unternehmer hat seiner Verlobten Romina Palm (26) eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. In einem langen Text zu einer neuen Fotoreihe der Influencerin schwärmt Christian auf Instagram von seiner Partnerin und ihrer gemeinsamen Tochter. Dabei knüpft er auch an seine letzte Story an, in der er bereits einen deutlichen Seitenhieb in Richtung Antonia verpackt hatte. Nun legt er nach – allerdings mit einem klaren Fokus auf Romina und darauf, wie sehr sie sein Leben verändert habe.

Zu den neuen Schnappschüssen von Romina schreibt Christian unter anderem: "Diese Frau ist echt das Beste, was mir je passiert ist. Nicht nur, weil sie mir unsere wunderhübsche Tochter geschenkt hat, sondern weil sie die Erste ist, die erkannt hat, wer ich bin und sich getraut hat, das zu zeigen, als ich noch nicht cool war." Laut seinem emotionalen Post habe sein gesamtes Umfeld bemerkt, wie positiv sich sein Leben seit Beginn der Beziehung zu dem Model verändert habe. "Alle in meinem Umfeld sagen mir immer wieder, wie sehr ihnen auffällt, wie gut sie mir tut. Denn sie haben meine ganzen letzten Jahre hautnah miterlebt und wie anders es seit Romi ist", betont er weiter auf Instagram. Sein Alltag sei oft stressig und mental belastend, doch der Anblick von Romina und der gemeinsamen Tochter gebe ihm täglich neue Kraft.

Gleichzeitig erklärt Christian in dem Post auch, warum er sich zu manchen Themen im Netz nicht äußert – ein Detail, das nach dem öffentlichen Streit mit Antonia besondere Aufmerksamkeit bekommt. Er schreibe solche emotionalen Worte eigentlich ungern, mache es aber Romina zuliebe, die für ihn zur wichtigsten Stütze geworden sei. "Ich muss viel aushalten. Zu manchen Dingen würde ich mich so gerne äußern, und es zerfrisst mich, es nicht zu tun. Aber du bist die Stütze, dieses Schweigen zu bewahren, weil ich weiß, dass der Gewinn von dir mehr wert ist als alles sonst", hält der Social-Media-Star fest. Romina zeigt sich online immer wieder als liebevolle Mutter und Partnerin, während Christian in seinem Alltag als Unternehmer viel um die Ohren hat – umso mehr betont er nun öffentlich, wie sehr ihn das gemeinsame Familienleben mit seiner Verlobten und der kleinen Tochter erdet und ihm die Ruhe gibt, die er braucht.

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin