Kelly Ripa sprach für Hauptrolle in "Vater der Braut" vor

Jahrelang war es ein gut gehütetes Geheimnis, doch jetzt hat Moderatorin Kelly Ripa (55) offen über ein verpasstes Filmprojekt gesprochen: Sie hatte damals für die Rolle der Annie Banks in der Filmkomödie "Vater der Braut" vorgesprochen – und war damit gescheitert. Das Geständnis machte sie in ihrer eigenen Sendung "Live! with Kelly & Mark", wo sie ausgerechnet der Frau gegenübersaß, die den Traumjob bekommen hatte: Kimberly Williams-Paisley (54). "Ich habe für diesen Film vorgesprochen. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen", erzählte Kelly in der Sendung. Für die damals junge Schauspielerin war das Vorsprechen ein besonderer Moment – eine Gelegenheit, die sich nicht oft bot.

Als Kimberly sich für die Rolle entschuldigte, winkte Kelly lachend ab: "Nein, es ist okay. Aber ich erinnere mich daran, wie es sich angefühlt hat, als junger Mensch für einen Film vorzusprechen, was nicht sehr oft passierte. Es fühlte sich monumental an." Kimberly verriet in dem Gespräch außerdem, dass ursprünglich Schauspielerin Phoebe Cates für die Rolle vorgesehen war, diese aber aus persönlichen Gründen ausgestiegen war. Auf die Frage, ob Kelly vor oder nach diesem Wechsel vorgesprochen hatte, antwortete diese schlagfertig: "Oh, Liebes, ich bin nicht so weit gekommen. Man hatte keine Gespräche mit mir nach dem Motto: 'Wir denken über einen Ersatz nach.'" Kimberly berichtete ihrerseits, dass sie sich zunächst per Video aus Chicago beworben hatte und ebenfalls eine Absage erhalten hatte – bevor das Studio sie dann doch einlud. Kelly kommentierte das trocken: "Mir haben sie gesagt, ich habe sie nicht bekommen. Und das haben sie ernst gemeint!"

Für Kimberly war der Film "Vater der Braut" aus dem Jahr 1991 aber nicht nur ein Karriereschritt, sondern auch der Beginn einer großen Liebe. Country-Star Brad Paisley (53) war so begeistert von ihrer Leistung in dem Kinofilm, dass er sie später für ein Musikvideo engagierte. Aus der beruflichen Zusammenarbeit wurde eine Romanze, und das Paar heiratete schließlich im Jahr 2003. Kelly ist seit 1996 mit Schauspieler Mark Consuelos verheiratet und hat mit ihm drei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Kelly Ripa bei der 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Kimberly Williams-Paisley zu Gast bei SiriusXM in New York, 25. März 2025

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Getty Images Kimberly Williams-Paisley und Brad Paisley bei "A Country Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's" in Nashville