Nicole Kidmans Tochter geht im Luxuskleid zum Abschlussball

Sunday Rose Kidman Urban (17) hat kürzlich ihren Abschlussball gefeiert – und dabei für Aufsehen gesorgt. Die 17-jährige Tochter von Schauspielerin Nicole Kidman (58) und Countrysänger Keith Urban (58) teilte ein stimmungsvolles Foto auf Instagram, das sie in einem traumhaften Kleid auf einer Steintreppe sitzend zeigt. Laut Page Six stammt das graublau schimmernde Spitzenkleid mit schulterfreiem Ausschnitt, silbernen Blütenapplikationen und einem ausgestellten Tüllrock vom Designerhaus Oscar de la Renta (†82). Zu dem Post schrieb Sunday schlicht: Prom.

Der Abschlussball fällt in eine besondere Zeit für die Familie: Sundays Eltern hatten sich im September 2025 nach fast 20 gemeinsamen Ehejahren getrennt, im Januar dieses Jahres wurde die Scheidung offiziell. Trotzdem scheint die 17-Jährige ihren Fokus zu behalten. Neben der Schule startet sie bereits eine vielversprechende Modelkarriere – sie lief bereits für Dior, Calvin Klein (83) und Miu Miu über den Laufsteg. Gegenüber der australischen Ausgabe von Elle verriet sie außerdem, dass sie langfristig in die Filmbranche möchte, genau wie ihre Mutter. Den wohl wichtigsten Rat habe ihr Nicole dabei auf den Weg gegeben: "Der größte Karriererat, den Mama mir je gegeben hat, lautet: immer pünktlich zu sein. Es wird immer irgendeinen frühen Drehbeginn geben, für den man eigentlich nicht aufstehen möchte, aber es ist wirklich wichtig, pünktlich zu sein, weil es zeigt, dass man vorbereitet ist und dankbar dafür, dabei sein zu dürfen."

Doch bevor Sunday überhaupt mit dem Modeln loslegen durfte, hatten ihre Eltern klare Regeln aufgestellt. Im Magazin Nylon erklärte sie: "Die erste Regel war, dass ich keine Modearbeit machen durfte, bevor ich 16 war, und die zweite ist, dass die Schule immer an erster Stelle stehen muss. Das habe ich anfangs gehasst, aber ich bin wirklich froh, dass diese Regeln existieren, weil sie mich mental geerdet halten." Nicole und Keith zogen Sunday und ihre jüngere Schwester Faith, 15, in Nashville auf – bewusst abseits des Hollywoodrummels. Sunday erklärte gegenüber Elle Australia, dass genau dieser Schulalltag sie auch trotz erster großer Momente in der Modebranche auf dem Boden gehalten habe.

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Imago Nicole Kidman und Sunday Rose bei der Omega-Veranstaltung in Paris während der Olympischen Spiele 2024

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Instagram / sundayrose Nicole Kidmans Tochter Sunday Rose im Abschlussballkleid

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IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019