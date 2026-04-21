Neustart auf Mallorca: Marc Terenzi zieht bei Freundin ein

Marc Terenzi (47) hat einen großen Schritt gewagt: Der Sänger ist heimlich zu seiner neuen Freundin Priscilla DiLaura gezogen. Das Paar teilt sich nun gemeinsam eine 100-Quadratmeter-Wohnung in Palma de Mallorca. Die Immobilienmaklerin hatte Marc bereits Ende 2025 sein Herz gestohlen – wie er damals gegenüber Bild verriet. Jetzt wohnen die beiden also auch unter einem Dach, ohne dass es zunächst groß an die Öffentlichkeit gedrungen wäre. Für Marc bedeutet das Zusammenleben mit Priscilla offenbar weit mehr als nur eine neue Wohnadresse. "Kein Chaos mehr. Keine Zeitverschwendung", betont er.

Die Beziehung gebe ihm eine Struktur und einen Rückhalt, die er so bisher nicht kannte. "Sie bremst mich nicht – sie pusht mich", schwärmt er von seiner Freundin. Und auch das gemeinsame Wertebild stimmt: Priscilla trinkt keinen Alkohol – ein Detail, das Marc besonders schätzt. "Das passt perfekt zu dem Leben, das ich mir heute aufgebaut habe", erklärt er. Anstelle von Partynächten steht jetzt gemeinsames Kochen, Pokern und Zocken auf dem Programm – und Priscilla bringt seinen Schachspielstil angeblich auf ein ganz neues Level. Dass es auf keinen Fall langweilig ist mit Marc, bestätigt auch die Immobilienmaklerin lachend: "Langweilig ist es auf keinen Fall!" Als wichtigste Grundlage der Beziehung nennt sie vor allem die Kommunikation. "Wir verstehen uns einfach", sagt sie.

Vor zwei Monaten zeigte Priscilla auch in den sozialen Medien, wie wichtig ihr das Thema Familie ist. In einer Instagram-Fragerunde wurde sie gefragt, wie sie zu Marcs Kindern steht. Darauf fand sie klare, liebevolle Worte: "Ich weiß, wie sensibel dieses Thema ist. Familie ist etwas sehr Persönliches, deswegen begegne ich seinen Kindern mit viel Respekt und Achtsamkeit. Ich finde, sie gehen ihren eigenen Weg sehr stark, und das verdient Anerkennung." Und auch bei der Frage nach ihren Gefühlen ließ Priscilla keinen Zweifel zu. Als ein Fan wissen wollte, wie ernst sie es mit Marc meinte, antwortete sie: "Natürlich meine ich es ernst. Ich bin kein Mensch für halbe Gefühle. Ich bin sehr romantisch und wenn ich mich für jemanden entscheide, dann mit ganzem Herzen."

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Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, Sänger

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Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

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Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi mit seinem Sohn Brady, 2025