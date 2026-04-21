Christian Wolf über Antonia: Keine Mimik mehr durch Hyaluron

Christian Wolf (30) und seine Ex-Partnerin Antonia Elena liefern sich derzeit einen hitzigen Schlagabtausch auf Social Media – und jetzt wird es richtig persönlich. Ausgelöst wurde der Streit durch einen Kommentar, den Christian an eine Kritikerin richtete und der online für Wirbel sorgte. Antonia wollte damit nichts zu tun haben und veröffentlichte ein Video, in dem sie sich klar von den Äußerungen des Unternehmers distanzierte. Doch anstatt es dabei zu belassen, legte Christian nach, attackierte öffentlich alle, die sich von ihm distanzierten, und bezeichnete sie als "Heuchler". In diesem digitalen Drama spielen auch Christians Verlobte Romina Palm (26) und ihre Liebesposts eine Rolle – und genau da setzt der neue Streitpunkt zwischen den Ex-Partnern an.

Nachdem Christian bereits in einer Story angedeutet hatte, Antonia melde sich nur, weil er mit Romina so glücklich sei, folgte ein emotionaler Liebespost an seine Verlobte. Antonia thematisierte diesen Beitrag in ihrer eigenen Story und kommentierte ihn mit dem Wort "Ablenkung" – für sie offenbar ein Versuch, vom ursprünglichen Anlass der Debatte wegzuführen. Nun bringt ein Screenshot die nächste Eskalationsstufe: Ein User zeigte sich irritiert von Antonias Distanzierungs-Video und schrieb, er habe das Video zweimal schauen müssen und habe sich gefragt: "Wo bleibt die Ironie?" Christian reagierte auf diesen Beitrag mit einem Seitenhieb in Richtung seiner Ex und kommentierte: "Zum Glück so viel Hyaluron im Gesicht, dass man die Mimik beim Lügen nicht erkannt hat." Antonia wiederum schrieb zu dem Screenshot in ihrer Story: "Wenn man inhaltlich nichts mehr hat, wird's persönlich. Klassiker." Dazu setzte die Influencerin eine rote Flagge.

Schon einen Tag zuvor hatte Antonia Elena in einem Instagram-Video deutlich gemacht, warum sie sich überhaupt einmischt. Auslöser war Christians Kommentar über Sophie Imhof, in dem er schrieb, man würde sie "gerne ins Gesicht treten". Antonia zeigte sich fassungslos und sagte: "Christian Wolf, der eine sehr große Reichweite hat, schreibt über eine Frau, die Kritik geäußert hat, dass man ihr gerne ins Gesicht treten würde". Für sie ging es dabei nicht nur um den Ton, sondern auch um die aus ihrer Sicht klare Doppelmoral. "Er positioniert sich regelmäßig als Feminist und auch Beschützer. Aber sobald eine Frau eine andere Meinung hat oder ihn kritisiert, dann fällt diese Maske."

Auch Christians spätere Entschuldigung ließ Antonia nicht gelten. Seine Begründung mit Stress und Schlafmangel überzeugte sie nicht. "Wer schweigt, stimmt zu. Und ich stimme dem nicht zu", stellte sie klar. Passend dazu hatte sich auch More Nutrition bereits von der Aussage ihres Gründers distanziert. In einem Statement hieß es, die über 1.000 Mitarbeitenden stünden "keinesfalls hinter seiner Aussage". Antonia machte zudem deutlich, worum es ihr grundsätzlich ging: "Wenn wir wirklich wollen, dass das Internet ein sicherer Ort ist, müssen wir aufhören, so ein Verhalten zu liken, zu tolerieren und vor allem auch abzuschwächen."

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Collage: Instagram / antoniaelena.official, ActionPress Antonia Elena und Christian Wolf, Collage

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin