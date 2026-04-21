Bringt drittes Kind Kathi Wagener und Ex Kevin wieder näher?

Baby-Glück trotz Trennung: Katharina Wagener (31) und Kevin Yanik (28) sind zum dritten Mal Eltern geworden – allerdings bleibt es für die beiden Realitystars beim Status Ex-Paar. Die Beziehung zerbrach bereits während der Schwangerschaft, Kevin zog aus und beendete die Partnerschaft. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower nun wissen, ob das dritte gemeinsame Kind die einstigen Turteltauben wieder näher zusammengebracht hat. Kathi nutzte die Gelegenheit, um offen über ihren neuen Familienalltag zu sprechen und zu erklären, wie sie und Kevin heute miteinander umgehen. "Natürlich kann die Geburt eines gemeinsamen Kindes wieder verbinden. Wir haben täglich Kontakt, ich schicke ihm Fotos", schrieb sie.

Konkrete Hinweise auf ein Liebes-Comeback gab es in Kathis Aussagen jedoch nicht. Stattdessen beschrieb die Influencerin, wie die beiden den neuen Familienrhythmus organisieren: Kevin bringt die Großen vorbei oder holt sie ab und bleibt nach den Übergaben oft noch etwas, um mit dem Baby zu kuscheln. Außerdem machte Kathi deutlich, wie sie mit der Trennung umgeht. "Als Frau muss ich versuchen, meine Verletztheit in den Hintergrund zu stellen und nach vorne zu blicken", schrieb sie. "Das Leben geht weiter", hielt sie fest und ergänzte, dass es für sie "hoffentlich auch bei mir mal einen neuen Partner" geben werde. "Mit uns hat es einfach nicht funktioniert. Und trotzdem haben wir gemeinsam die drei schönsten Jungs erschaffen", schloss sie ab.

Vor drei Wochen klang das bei Kathi allerdings noch ganz anders. Damals wurde sie in einer Instagram-Fragerunde gefragt, ob sie und Kevin inzwischen wenigstens gute Freunde seien. Ihre Antwort fiel hart aus: "Nein. Dafür ist zu viel passiert und passiert auch einfach immer noch zu viel. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ihn am liebsten nie mehr sehen, aber ich versuche das Beste daraus zu machen – für die Kinder." Trotzdem wurde schon damals klar: So schwierig es zwischen den beiden auch ist, für die Jungs versuchen sie, irgendwie zu funktionieren.

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Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener mit ihrem Baby Emilio, April 2026

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025