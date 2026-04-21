Henna ist am Ende: Sabrina Wlk knutscht mit ihrem Ex Leandro

Emotionales Chaos in der Datingshow "Match My Ex": Henna Urrehman trifft dort auf ihren Ex Leandro Fünfsinn – und muss mitansehen, wie er mit Mitstreiterin Sabrina Wlk anbandelt. Der Schmerz sitzt tief, denn bei der Reality-TV-Bekanntheit sind die Gefühle noch längst nicht erloschen. Als die beiden sich aussprechen, kommen alte Erinnerungen hoch. Leandro gibt gegenüber Henna zu: "Ich bin ganz ehrlich, mich hat das schon etwas mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte. Die Zeit kam heute komplett hoch." Henna stimmt ihm zu: "Bei mir auch."

Sein Match mit Sabrina setzt Henna sichtlich zu. "Mir tut es weh, hier mit dir zu sein. Ich kann es nicht ertragen, wenn du mit anderen Leuten bist, das geht nicht", gesteht sie Leandro. Er blockt ihre Gefühle jedoch ab und stellt klar, dass eine gemeinsame Zukunft für ihn keine Option ist: "Es klappt mit uns nicht da draußen." Henna reagiert verletzt und lässt ihrem Frust freien Lauf: "Machst du jetzt zum dritten Mal mit mir Schluss? Ja, dann fick dich." Abends legt sich Leandro schließlich mit Sabrina ins Bett – Henna zieht daraufhin kurzerhand mit ihrer Matratze weg. Sabrina zeigt für das Gefühlschaos wenig Verständnis: "Ja, ich mag die Henna auch, aber ich bin hier nicht bei 'Ich such meine beste Freundin', sondern ich bin hier bei 'Match My Ex', sorry."

Zwischen Sabrina und Leandro war es zu diesem Zeitpunkt bereits zu einem leidenschaftlichen Kuss gekommen. Die hübsche Blondine macht keinen Hehl daraus, dass sie mehr will: "Leandro ist mein Eiswürfel und ich möchte ihn mir zwischen meine Brüste stecken, dass er etwas auftaut. Ich glaube, das ist mir mittlerweile etwas gelungen." Leandro erklärt den Kuss mit Sabrina wiederum folgendermaßen: "Ich habe ihr den Kuss gegeben, um ihr ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken und ihr zu zeigen: 'Hey, ich habe Interesse.'" Gleichzeitig räumt er ein, dass die Situation rund um Henna die Sache verkompliziert: "Diese Situation mit meiner Ex, die ist nicht so leicht zu handeln." Für Henna bleibt der Schmerz: "Es tut einfach weh, wenn man gerade so lieb geredet hat. Es ist einfach verletzend."

Alle Folgen der zweiten Staffel von "Match My Ex" kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Start der brandneuen Staffel ist Freitag, 17. April 2026.

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Instagram / hennschka Henna, Social-Media-Bekanntheit

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Joyn Leandro Fünfsinn, "Match My Ex"-Teilnehmer

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Joyn Sabrina Wlk, "Match My Ex"-Teilnehmerin