So rockt İlkay Gündoğan seine Rolle als Papa während der EM!

İlkay Gündoğan (33) macht bei der aktuellen Fußball-EM in Deutschland einen fantastischen Job. Der Kapitän der deutschen Nationalelf war an ganzen fünf der sieben bisherigen EM-Tore maßgeblich beteiligt. Neben seinem vollen Einsatz auf dem Spielfeld ist der Mittelfeldstratege auch Ehemann und stolzer Papa seines einjährigen Sohnes Kais. Im Interview mit Bild verrät İlkay, wie er es schafft, Fußball und Familie während der Europameisterschaft miteinander in Einklang zu bringen. "Das ist nicht so einfach. [...] Der Kleine soll auch nicht jede Woche im Flieger sitzen müssen oder in Hotels übernachten", erklärt der Profikicker und fügt hinzu: "Zum Glück gibt es heutzutage Sachen wie FaceTime – das ersetzt natürlich die persönliche Nähe nicht ansatzweise, aber trotzdem kann ich so jeden Tag mit meiner Frau sprechen und auch den Kleinen sehen."

Zuletzt habe er seine Familie, die aufgrund seines laufenden Vertrags beim FC Barcelona in der gleichnamigen Stadt lebt, nach dem Testspiel gegen Griechenland Anfang Juni gesehen. Er sei für zwei Tage in der spanischen Stadt gewesen, um seine Liebsten zu besuchen. Der 33-Jährige gehe davon aus, dass seine Frau Sara Arfaoui und Kais ihn demnächst bei einem Spiel besuchen werden. İlkay plaudert auch ein kleines Detail zur sprachlichen Erziehung seines Sohnemanns aus: "Gegenüber Kais versuchen wir uns beide auf Englisch zu fokussieren." Das rühre daher, dass er selbst aus einem deutsch-türkischen Haushalt komme, während die Muttersprache seiner Frau Französisch sei. Da das Ehepaar in Barcelona lebt, ist auch die Landessprache Spanisch immer präsent. Sara spreche zudem fließend Italienisch, weshalb die Eltern sich darauf geeinigt haben, dass Englisch der naheliegendste Kompromiss sei.

Im Sommer 2021 hatten İlkay und Sara ihre Beziehung öffentlich gemacht. Wenige Monate später gab das Paar ihre Verlobung bekannt. Der Fußballer und das Model gaben sich im Mai des Folgejahres in Italien das Jawort. Nicht mal ein Jahr nach der Hochzeit durften die beiden ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. "Ich wollte immer Vater werden, das war immer ein Lebenstraum von mir", schwärmte İlkay nach Kais' Geburt in einem Interview mit dem ZDF-Sportstudio.

Getty Images İlkay Gündoğan im Match gegen die Schottische Nationalmannschaft bei der EM 2024

Alessia Franco for David Bastianoni Studio İlkay Gündoğan und Sara Arfaouis Hochzeitsfoto

